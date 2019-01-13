Кругом обман! 5 оптических иллюзий, которые стали вирусными в 2018-м

Иллюзии подстерегают нас повсюду и раскидывают ловушки для ума и восприятия, которые нам не всегда удаётся обойти. Этот год не стал исключением. Мы отобрали пять из них, которые наиболее будоражили пользователей в 2018-м.

Птица, живущая в другом времени

Если внимательно приглядеться к этому вирусному снимку, можно заметить, что положение крыльев птицы в реальности и в отражении не совпадает. В поисках ответа на вопрос не один пользователь Сети сломал голову. И варианты высказывались самые разные, но истину, похоже, установить так и не удалось.

"Кот-ворон"

Хитрое фото четверолапого питомца быстро облетело Сеть и вызвало жаркие споры насчёт того, кто же действительно на фото: ворон или кот. Даже зная ответ, некоторые отказывались видеть там усатого друга, настаивая, что угольный профиль принадлежит пернатому существу.

Красные маки

Эту иллюзию тоже никто не придумывал специально. Но это никак не повлияло на её популярность, даже наоборот. Случайно придуманная учительницей, которая готовилась с учениками к празднику, она стала вирусной. Вопрос был в том, пересекаются ли контуры цветков или нет. А как считаете вы?

Следящий кот

Ролик с объявлением о пропаже кота попал на reddit и набрал 1,2 млн просмотров на "Ютубе". И не просто так. Глядя на снимок потерянного питомца, создаётся иллюзия, что животное за вами следит. Что изрядно напугало юзеров. Но секрет прост: эффект достигается за счёт того, что объявление наклеено на неровную поверхность.

Что с ногами?

Девушка с ником marisol поделилась в "Твиттере" необычной фотографией, на которую пользователи просто не смогли не отреагировать. Они резонно задавались вопросом, почему у девушки такие неестественно тонкие ноги. Разгадка иллюзии оказалась проста: иллюзия создаётся за счёт полоски на штанах, которая сливается с фоном и будто делит ногу пополам. А вторая просто не видна.