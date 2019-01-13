Кругом обман! 5 оптических иллюзий, которые стали вирусными в 2018-м

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Кругом обман! 5 оптических иллюзий, которые стали вирусными в 2018-м

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Фото: © reddit/PHBA, twitter/RobertMaguire. Коллаж: Life

Иллюзии подстерегают нас повсюду и раскидывают ловушки для ума и восприятия, которые нам не всегда удаётся обойти. Этот год не стал исключением. Мы отобрали пять из них, которые наиболее будоражили пользователей в 2018-м.

Птица, живущая в другом времени

<p>Фото © reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/phba" target="_blank">PHBA</a></p>

Если внимательно приглядеться к этому вирусному снимку, можно заметить, что положение крыльев птицы в реальности и в отражении не совпадает. В поисках ответа на вопрос не один пользователь Сети сломал голову. И варианты высказывались самые разные, но истину, похоже, установить так и не удалось.

"Кот-ворон"

<p>Кот-ворон&#34;. Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/RobertMaguire_" target="_blank"><strong>RobertMaguire</strong></a></p>

Хитрое фото четверолапого питомца быстро облетело Сеть и вызвало жаркие споры насчёт того, кто же действительно на фото: ворон или кот. Даже зная ответ, некоторые отказывались видеть там усатого друга, настаивая, что угольный профиль принадлежит пернатому существу.

Красные маки

<p>Фото: reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/9vqa6n/i_drew_poppy_outlines_for_my_class_to_cut_out/" target="_blank">SlipperyPockets</a></p>

Эту иллюзию тоже никто не придумывал специально. Но это никак не повлияло на её популярность, даже наоборот. Случайно придуманная учительницей, которая готовилась с учениками к празднику, она стала вирусной. Вопрос был в том, пересекаются ли контуры цветков или нет. А как считаете вы?

Следящий кот

Ролик с объявлением о пропаже кота попал на reddit и набрал 1,2 млн просмотров на "Ютубе". И не просто так. Глядя на снимок потерянного питомца, создаётся иллюзия, что животное за вами следит. Что изрядно напугало юзеров. Но секрет прост: эффект достигается за счёт того, что объявление наклеено на неровную поверхность.

Что с ногами?

<p>Источник: twitter.com/milanoysl</p>

Девушка с ником marisol поделилась в "Твиттере" необычной фотографией, на которую пользователи просто не смогли не отреагировать. Они резонно задавались вопросом, почему у девушки такие неестественно тонкие ноги. Разгадка иллюзии оказалась проста: иллюзия создаётся за счёт полоски на штанах, которая сливается с фоном и будто делит ногу пополам. А вторая просто не видна.

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