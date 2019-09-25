Команда "Орла и решки" оказалась в эпицентре вооружённого восстания в Индонезии

Во время съёмок очередного выпуска шоу в Индонезии, ведущая Алина Астровская вместе с оператором, продюсером и режиссёром передачи попали в самый центр вооружённого восстания. Выбраться им удалось лишь благодаря помощи местных жителей.

Несколько дней назад команда телешоу "Орёл и решка" прилетела на съёмки в провинцию Индонезии — Папуа. Ведущий программы Антон Зайцев с одной частью группы закончил работу быстрее, поэтому они полетели дальше, в Джакарту. А вот Алине Астровской вместе с оператором, режиссёром и продюсером не так повезло — в регионе началось вооружённое восстание.

Мы думали, что тайфуном в Японии обойдётся, но нет. Часть нашей команды попала в самый разгар протестов в провинции Папуа, Индонезия. Сейчас с ребятами всё в порядке, но аэропорт закрыт, на улицах — противостояния протестующих с полицией и военными Авторы программы в инстаграм-аккаунте телешоу

Команда даже не сразу смогла связаться с близкими. Из-за накалившейся ситуации в городе отключили электричество и заблокировали Интернет. Тем не менее им всё-таки удалось выбраться из охваченного паникой региона, сообщает Starhit.

Сейчас они уже в дороге. Ребятам повезло встретить человека, который помог им эвакуироваться на военном самолёте. Мы выдохнем, ещё разок пересчитаем команду "Чудес света" и расскажем, покажем с подробностями, что же там происходило Авторы программы в инстаграм-аккаунте телешоу

Говорим огромное СПАСИБО человеку, благодаря которому нашей команде удалось эвакуироваться, — это Nathaniel Immanuel Hadi. Именно благодаря ему ребята смогли вылететь из Папуа Авторы программы в инстаграм-аккаунте телешоу

Сейчас съёмочная группа, как выразились представители программы, летит "в место, где тишь, гладь и порядок".

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