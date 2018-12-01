Между ними тает лёд... Голая Волочкова сделала шпагат на снегу

Имя 42-летней Анастасии Волочковой уже давно ассоциируется не столько с балетом, сколько с эпатажем. И новые фотографии, которые артистка выложила на своей странице в Instagram, явно призваны вновь шокировать поклонников.

Одна из "фирменных фишек" Волочковой — шпагаты на самых разнообразных поверхностях. Балерина уже позировала на яхте, в бане и даже на лошади. И вот теперь бывшая прима растянулась прямо на снегу.

В жару и стужу жгучую. Всем, кто скучал по фирменному шпагату, посвящается Анастасия Волочкова

Одной фотографии Волочковой показалось недостаточно, поэтому она добила поклонников вторым снимком.

Комментаторы практически единодушно признали, что балерина перешла границы здравого смысла и обеспокоились её здоровьем — как физическим, так и ментальным.

Пикантные места отморозишь... berka1974

Её уже не отморозишь. Уже отморозок. Как дочь реагирует? Родители? Совесть есть? nagibina1306

Впрочем, у балерины нашлись и защитники, которые взывали к совести комментаторов.

Больной человек. Разве не видно. Смысл глумиться над нездоровым? olesyapim

Трудно даже предположить, чем Анастасия порадует пользователей в следующий раз.

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