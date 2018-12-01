Между ними тает лёд... Голая Волочкова сделала шпагат на снегу

Читайте также

Между ними тает лёд... Голая Волочкова сделала шпагат на снегу

7
Имя 42-летней Анастасии Волочковой уже давно ассоциируется не столько с балетом, сколько с эпатажем. И новые фотографии, которые артистка выложила на своей странице в Instagram, явно призваны вновь шокировать поклонников.

Одна из "фирменных фишек" Волочковой — шпагаты на самых разнообразных поверхностях. Балерина уже позировала на яхте, в бане и даже на лошади. И вот теперь бывшая прима растянулась прямо на снегу.

В жару и стужу жгучую. Всем, кто скучал по фирменному шпагату, посвящается

Анастасия Волочкова

<p>Фото © instagram/volochkova_art</p>

Одной фотографии Волочковой показалось недостаточно, поэтому она добила поклонников вторым снимком.

<p>Фото © instagram/volochkova_art</p>

Комментаторы практически единодушно признали, что балерина перешла границы здравого смысла и обеспокоились её здоровьем — как физическим, так и ментальным.

Пикантные места отморозишь...

berka1974

Её уже не отморозишь. Уже отморозок. Как дочь реагирует? Родители? Совесть есть?

nagibina1306

Впрочем, у балерины нашлись и защитники, которые взывали к совести комментаторов.

Больной человек. Разве не видно. Смысл глумиться над нездоровым?

olesyapim

Трудно даже предположить, чем Анастасия порадует пользователей в следующий раз.

Волочкова опубликовала фото, после которого хакерам её даже не надо взламывать

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×