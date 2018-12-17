Мамаев сдал анализы на венерические заболевания и ждёт результатов в СИЗО

При этом любовница футболиста пытается наладить с ним общение и пишет письма в тюрьму.

Жене Павла Мамаева оказалось мало публичного позора, который она устроила футболисту, рассказав на всю страну подробности его измен. Алана пытается привлечь как можно больше внимания к своей семейной трагедии, не гнушаясь при этом даже самыми грязными способами. На этот раз мать троих детей рассказала, что спортсмен, который сейчас находится в СИЗО, сдал анализы на половые инфекции.

Как можно такое простить, я не знаю. Одно дело, когда человек, будучи в браке, влюбился в другого. А здесь что? Грязь. Теперь ждёт результаты анализов на инфекции! О том, сохранится ли у нас семья, зависит только от меня Алана Мамаева

Впрочем, по словам девушки, футболист встал на путь исправления. Павел извинился за совершённые измены и даже прислал жене роскошный букет цветов с запиской "Я тебя люблю. Твой муж из "Бутырки".

Тем временем любовница Мамаева не оставляет его в покое. Узнав, что она была не единственной, 27-летняя Александра Фомина пишет арестованному спортсмену письма в тюрьму, сообщает "Комсомольская правда".

Думаю, что драка нужна была, чтобы спасти наш брак. Потому что в последнее время Паша был другим, с ним было тяжело. Но самое интересное — сейчас эта девка переживает, что она была не единственной. Она говорит, что он её обманул Алана Мамаева

Ранее жена футболиста рассказывала, что именно из-за любовницы Павел Мамаев влип в неприятную историю. По её словам, Александра приехала из Вильнюса в Москву "по вызову".

5 декабря Тверской суд Москвы продлил срок ареста Кокорину и Мамаеву до 8 февраля. Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". В октябре вместе с приятелями они избили водителя ведущей одного из федеральных телеканалов, а после этого напали на посетителей кафе в центре столицы.

Мамаева показала видео, на котором её муж кладёт голову любовницы на колени.