Парень обрёл невероятную популярность, встав за прилавок с морковными пирогами

31-летний Уолтер Той из Малайзии настолько хорош собой, словно сошёл с обложки журнала. Но его карьера совсем далека от модельной.

Этот красавчик довёл своё тело до совершенства, пропадая в зале. Он даже организовывал соревнования по фитнесу. Но это не единственная сфера, где попробовал свои силы Уолтер. Раньше Той работал бортпроводником в Сингапурских авиалиниях (Singapore Airlines), потом импортировал косметику. Он был тем самым завидным парнем с крутыми машинами и дорогими часами.

Однако каждый раз что-то шло не так, и его поиски себя заканчивались неудачей, пишет Asiaone. И вот родители предложили Тою помогать им в семейном магазинчике, где продавались морковные пироги. Раньше парню этот вариант казался просто ужасным, ведь это непрестижная, низкооплачиваемая работа. Ему казалось невозможным вытерпеть грубых клиентов и пережить насмешки друзей. Но в тот момент вариантов у красавца не оставалось.

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Уолтер рискнул, и произошло то, чего он никак не ожидал: занятие пришлось ему по душе. Вместо невежливых покупателей к красавчику в очередь стали выстраиваться фанаты, которые хотели получить от продавца не только пирог, но и фото на память. Теперь у Тоя в "Инстаграме" около 18 тысяч подписчиков, а ревнивый бойфренд одной из клиенток даже запретил девушке приходить к красавчику в магазин.

Со временем парень пересмотрел и отношение к жизни. Он больше не стесняется своей работы и считает, что успех — это внутреннее состояние, а не стремление кому-то что-то доказать. Правда, вскоре он планирует отойти от работы на кухне и заняться маркетингом в сфере кулинарии. Кроме того, Той признался, что сейчас его сердце свободно и он примет участие в съёмках шоу знакомств. К избраннице у него требований не так много: он ищет счастливую девушку, которая любит жизнь.

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