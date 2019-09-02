Парень за 5 месяцев превратился в атлета, выполняя особое 4-минутное упражнение

Стремление измениться привело японца к удивительным результатам, которым могут позавидовать многие.

Пользователь с ником Hiiragi Sensei поделился в "Твиттере" снимками своей чудесной трансформации и собрал около 108 тысяч лайков. До этого японец успел обзавестись округлым животом, и мускулистым его назвать было никак нельзя. Но пять месяцев назад он решил заняться собой вплотную и добился потрясающих результатов: на фото красовался спортивного вида парень с рельефным телом.

Процесс преображения юзер тоже освещал в "Твиттере", показывая постепенный прогресс. Он рассказывал, что занимается по специальной системе — выполняет высокоинтенсивные интервальные тренировки по методу табата, названному именем японского доктора Изуми Табаты, пишет AsiaOne.

Метод заключаются в том, чтобы 20 секунд выполнять упражнение, вкладывая все силы, а потом десять секунд отдыхать. Один цикл длится четыре минуты. В итоге, занимаясь пять месяцев каждый день, парень похудел на 13 кг — с 72 до 59 кг — и потерял 18,2% жира.

История Hiiragi Sensei впечатлила и вдохновила многих пользователей на то, чтобы заняться собой или не бросить тренировки. И парень даже решил подробнее поделиться своим опытом на "Ютубе". Он признался, что до недавнего времени был ленив и неправильно питался, но всё же смог взять себя в руки. И ничуть об этом не пожалел.

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