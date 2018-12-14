Победительница "Русского лото": Хочу выиграть миллиард и купить дом своей мечты

В народе есть поверье, что если в новогоднюю ночь под бой курантов загадать желание, то оно непременно сбудется. Мечты у всех разные. Кто-то думает о квартире, машине или новом телефоне, а кто-то хочет попасть на концерт любимой группы или посетить Диснейленд. Чтобы желание исполнилось, можно довериться силе мысли, а можно взять судьбу в свои руки и попытаться выиграть миллиард рублей, который поможет реализовать все мечты. Огромная сумма будет разыграна 1 января в лотерее "Русское лото". Миллиард рублей гарантированно разделят несколько победителей… или выиграет один. Зарема Акимова из подмосковного города Люберцы уже знает, на какие мечты она потратит миллиард, если станет победителем новогоднего тиража.

Женщина уже выигрывала однажды в лотерею. Удачу ей принесли счастливые числа 7 и 88. Билет с этой комбинацией выиграл в 1260-м тираже "Русского лото" автомобиль стоимостью 700 000 рублей.

Благую весть победительница узнала во время просмотра ТВ-трансляции тиража.

— Я в этот момент была вместе с сыном Романом и дочерью Софией. Когда в билете осталось только два числа, 16 и 48, мы стали просить, чтобы ведущий вытащил из мешка бочонки именно с этими номерами. И как только это произошло, начали прыгать, кричать и обниматься.

Зарема рассказала, что выигрыш пришёлся очень вовремя.

— Накануне своей победы я восстановила водительское удостоверение и подумала, что теперь мне нужна машина. И тут мне повезло в лотерее! Свой выигрыш заберу в денежном эквиваленте, чтобы потратить его не только на автомобиль, но и купить подарки близким и продавцу счастливого билета, — делится планами победительница.

Женщина верит, что ей может улыбнуться удача не один раз. Поэтому она уже купила билеты для себя и близких на новогодний тираж "Русского лото".

— Если я выиграю миллиард, то куплю большой дом, светлый и гостеприимный, с панорамными окнами, зимним садом и бассейном. Обязательно по двору будет бегать большая собака. Безусловно, часть средств я передам на благотворительность, для меня это очень важно. Я думаю, что таким образом нужно помогать людям. Детям куплю подарки и оставлю часть денег на их будущее обучение в престижных заведениях. А ещё отправлюсь в путешествие вместе с ними. Я никогда не была в Азии, хотела бы побывать в Японии, — мечтает Зарема.

Победительница считает, что в этом году ей чрезвычайно везёт. В наступающем 2019-м она себе и всем участникам лотерей желает успехов и удачи.

— Если на данный момент вы ещё не стали победителем, не стоит отчаиваться. Может быть, ещё не пришло ваше время, но оно обязательно настанет, — даёт напутствие женщина.

Праздничный тираж состоится в прямом эфире одного из федеральных каналов. Купить билет можно уже сегодня в лотерейных киосках, салонах связи, отделениях Почты России и на сайте www.stoloto.ru. Кто станет первым в стране лотерейным миллиардером, узнаем 1 января.