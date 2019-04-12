"Русское лото" — ты просто космос!

Казалось бы, как связаны государственная лотерея и космос? Доказано, выиграть можно не только на Земле, но и на орбите. "Русское лото", которое в этом году отмечает 25-летие, вспоминает свои космические истории.

Гости с орбиты

"Русское лото" впервые вышло на связь с космосом ещё в 1995 году. Первыми неземными участниками розыгрыша стали действующие астронавты станции "Мир" Владимир Дежуров, Геннадий Стрекалов и Норман Тагард. Они появились в эфире праздничного тиража лотереи прямо с орбиты.

К необычному телемосту готовились основательно. Нужно было вовремя доставить билеты в космос, с чем справился грузовой корабль. А чтобы обеспечить связь между станцией и телецентром "Останкино", пришлось привлечь вооружённые силы.

Несмотря на все приготовления, голос ведущего программы на станции "Мир" так и не услышали: кто-то повредил звуковой кабель на корабле. Но это не помешало провести розыгрыш. Космонавты, затаив дыхание, в полной тишине следили за каждым бочонком, извлекаемым из мешка, и отмечали числа в своих билетах. Кстати, одному из участников повезло — Владимир Дежуров выиграл! Приз ему вручили в студии, как только он вернулся с орбиты.

Через год гостем студии "Русского лото" стал Герман Титов — Герой Советского Союза и второй космонавт планеты. Так в эфире вместе с "Русским лото" и всей страной этот человек-легенда отметил 35-летний юбилей своего полёта в космос.

Лото на Марсе? Легко!

В прошлом году с "Русским лото" познакомился ещё один космический гуру — знаменитый американский предприниматель и изобретатель Илон Маск. Крупнейший распространитель государственных лотерей — бренд "Столото" — поздравил американца с наступающим Новым годом и подарил лотерейные билеты.

— Мы знаем, вы делаете машины, запускаете ракеты в космос, занимаетесь солнечными батареями. Сложно представить, чего вы ещё не делали. Но выигрывали ли вы когда-нибудь миллиард? — написали предпринимателю из "Столото".

К сожалению, идеолог частной космонавтики не рассказал, повезло ли ему выиграть приз. Зато он заявил о желании создать колонию на Марсе. Интересно, поздравит ли его "Русское лото" с этим событием, отправив жителям другой планеты лотерейные билеты?

Космические розыгрыши

Проводить розыгрыши к дате первого полёта в космос Юрия Гагарина — традиция "Русского лото". Космические тиражи известны своими астрономическими призами, которые растут от года к году. В этом году в праздничном тираже разыграют 15 призов по 1 000 000 рублей и другие денежные призы. Размер накопленного джекпота уже превысил 653 миллиона рублей.