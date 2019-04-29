Проверьте своё везение. Как стать мультимиллионером

"Гослото "4 из 20" — государственная лотерея с многомиллионным суперпризом. Сейчас разыгрывается огромная сумма — более 400 миллионов рублей. И она увеличивается от тиража к тиражу — суперприз лотереи накапливаемый — пока кто-то не угадает четыре числа в одном поле и четыре — во втором. Готовы проверить своё везение и стать мультимиллионером? Это просто.

Как участвовать в "Гослото "4 из 20"

Для участия нужно отметить не менее 4 чисел в диапазоне от 1 до 20 в первом поле и не менее 4 чисел от 1 до 20 во втором поле.

Розыгрыши проходят ежедневно, 2 раза в день: в 10:00 и 22:00 по московскому времени.

Розыгрыш проходит на лототроне. У лототрона две сферы: шары выпадают автоматически в каждой сфере (4 из 20 — в первой сфере и 4 из 20 — во второй), таким образом формируется выигрышная комбинация.

Розыгрыши проходят в лотерейном центре "Столото". Желающие могут наблюдать, как формируется выигрышная комбинация лично или в прямой онлайн-трансляции на сайте stoloto.ru.

Чтобы увеличить шансы на победу, участник может сделать развёрнутую ставку. То есть отметить более 4 чисел в первом и/или втором поле. Стоимость билета при развёрнутой ставке становится выше, пропорционально выбранным комбинациям.

Также можно участвовать сразу в нескольких тиражах — тогда нужно указать их количество. Максимальное количество тиражей — 5.

Если купон заполняется на сайте stoloto.ru или в приложении "Столото", можно выбрать автозаполнение: в этом случае система выберет случайную комбинацию чисел (кнопка "Случайно" выглядит как волшебная палочка). Ещё есть кнопки "Чётные числа" и "Нечётные числа". "Предыдущий тираж" — это числа, которые выпали в предыдущем розыгрыше.

"Мультиставка" — онлайн-опция даёт возможность приобрести сразу много билетов. Можно выбрать количество билетов, тиражей или другие параметры. В таких билетах числа всегда подбираются автоматически, а не вручную участником.

После оплаты билета лотереи "Гослото "4 из 20" участник становится претендентом на многомиллионный суперприз и иные выигрыши.

"Гослото "4 из 20" — тиражная лотерея с повышенным призовым фондом. Призовой фонд составляет 67% от выручки.

В лотерее — 12 выигрышных категорий. Фиксированный выигрыш 200 рублей за 2+1 или 1+2 угаданных числа

Другие возможные выигрышные категории:

2 + 1 или 1 + 2 2 + 2 3 + 0 или 0 + 3 3 + 1 или 1 + 3 3 + 2 или 2 + 3 3 + 3 4 + 0 или 0 + 4 4 + 1 или 1 + 4 4 + 2 или 2 + 4 4 + 3 или 3 + 4

Угадав 4 числа в первом поле и 4 числа во втором (4 + 4), участник выигрывает суперприз.

Суперприз лотереи "Гослото "4 из 20" — накапливаемый. Если в текущем тираже никто из участников не угадал выигрышную комбинацию чисел (4 + 4), накопленная сумма переходит на следующий тираж.

Минимальный гарантированный суперприз лотереи "Гослото "4 из 20" — 50 000 000 рублей.

Налогообложение лотерейных выигрышей

Налог с лотерейного выигрыша для россиян составляет 13%. Для лиц, которые не являются налоговыми резидентами Российской Федерации, налог составляет 30% от выигрыша.

Если сумма выигрыша равна или превышает 15 000 рублей, то налог с такой суммы выигрыша удерживается при его выплате. Если же сумма выигрыша не превышает 15 000 рублей, то участник уплачивает налог самостоятельно.