Как выиграть в "Гослото"? Победители лотереи раскрывают карты

"Я просто очень хотел выиграть!" — рассказывает в своей истории Дмитрий Прохоров, который благодаря "Гослото "5 из 36" стал обладателем более 10 миллионов рублей. Неужели для победы нужно так мало? Пообщались с другими лотерейными миллионерами и узнали, как купить счастливый билет лотереи "Гослото".

"Выигрыш в лотерею "Гослото" меня шокировал!"

Владельцем огромного финансового состояния выпало стать обычному разнорабочему из Сахалинской области Николаю Кунгурцеву. Мужчина, будучи на пенсии, мечтал посетить игру футбольного клуба "Барселона" и вживую увидеть игру Лионеля Месси. Николай надеялся, что однажды его мечту исполнят государственные лотереи. Так и произошло! По итогам одного из тиражей "Гослото "6 из 45" он выиграл 155 047 238 рублей.

Победитель рассказал, что всегда верил в крупную удачу. Однако многомиллионный выигрыш его шокировал.

— В день покупки билета я был на баскетбольном матче, где моя любимая команда "Восток-65" выиграла! А ещё наши хоккеисты стали чемпионами Азиатской хоккейной лиги. Подумал, что мне тоже должна улыбнуться удача, и купил сразу 5 билетов лотереи "Гослото" на этот тираж. Рассчитывал угадать три числа, максимум четыре. А получилось все шесть чисел! Раньше я больше двух тысяч и не выигрывал. Неделю приходил в себя, никак не мог поверить, что мне повезло, — делится своей историей мультимиллионер.

Всего шесть чисел помогли мужчине сделать мечты явью.

— Я хочу переехать в Москву, очень уж мне нравится этот город. А в Краснодарском крае куплю домик у моря, буду ездить туда, как на дачу. Попробую открыть свой бизнес по ремонту авто. Также хочу собрать своих близких и полететь с ними в Тайланд, — делится планами счастливчик. — А ещё поеду в Барселону смотреть на игру Месси. И всё это я смогу сделать благодаря лотерее "Гослото".

Секрет выбора счастливого билета по мнению миллионера прост.

— Как выиграть в "Гослото"? Нужно участвовать! Успех придёт рано или поздно! — советует победитель участникам государственных лотерей.

"Я очень хотел стать победителем"

Особая стратегия помогла московскому водителю автобуса Дмитрию Прохорову выиграть в государственную лотерею многомиллионную сумму. В одном из тиражей "Гослото "5 из 36" ему повезло стать обладателем 10 953 696 рублей.

Как Дмитрий выбирает числа, которые отмечает в билете? Он тщательно анализирует архивы тиражей и выбирает наиболее часто выпадающие числа. Это уже приносило ему удачу: в одном из тиражей государственной лотереи победитель выиграл около 180 000 рублей.

Результаты судьбоносного тиража победитель проверял в Интернете. Мужчина не сразу поверил, что угадать все числа комбинации лотереи "Гослото" повезло именно ему.

— У меня не было особенного предчувствия перед тем, как выиграть в "Гослото". Я просто очень хотел стать победителем. Правда, накануне ночью мне плохо спалось, также было и перед предыдущим крупным выигрышем, — вспоминает историю победы в лотерее "Гослото" Дмитрий.

Счастливчик поделился, что недавно они с супругой Еленой отметили 17-ю годовщину свадьбы. Выигрыш в лотерею стал прекрасным подарком для семьи к этому празднику. Деньги супруги планируют потратить на квартиру для старшего сына. А ещё хотят сделать каждому домочадцу приятный подарок.

Свободное время Дмитрий проводит вместе со своей большой семьёй, часто играют в настольные игры. У него две дочки, Полина и Дарья, и два сына, Илья и Данила. Счастливчик увлекается программированием, в разработках крупные проекты, в том числе компьютерные игры.

О выигрыше мечтал и тюменец Владимир Новоселов. По итогам тиража "Гослото "7 из 49" он стал обладателем 32 410 993 рублей.

— Я представлял себе выигрыш. Вот я покупаю билет "Гослото "7 из 49", отмечаю числа и выигрываю 4 миллиона рублей. Но в жизни вышло всё не так. В жизни я выиграл в 8 раз больше! — делится историей, как выиграть в "Гослото", Владимир.

Удивительно, что числа для счастливой комбинации мужчина взял "с потолка".

— Я не высчитывал, какие числа чаще выпадают, не отмечал даты рождения близких, просто отметил в билете "Гослото" первое, что пришло в голову. И выиграл! — рассказывает победитель.

Выигрыш в государственную лотерею поможет программисту из Тюмени купить квартиру. Также благодаря победе мужчина сможет больше времени уделять своим друзьям, с которыми часто играет в футбол.

— Удачи! Участвуйте в лотереях "Гослото", покупайте билеты — и у вас всё получится! — желает всем мужчина.

Истории победителей действительно вдохновляют. Всего один билет и несколько чисел могут изменить жизнь. Попробуйте сами выиграть в государственную лотерею и написать свою историю, как выиграть в "Гослото".