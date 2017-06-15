Пономарёв: Навальному плевать на своих сторонников

Российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Илья Пономарёв в ходе интервью украинскому изданию "Апостроф" отметил, что, задерживая Навального перед началом той или иной массовой акции, власти оказывают политику услугу. По мнению Пономарёва, власть находится в ситуации сложного выбора, так как, задержав Навального непосредственно в ходе акции, пришлось бы переквалифицировать его срок из условного в реальный, чего властям делать не хочется. Именно по этой причине выбран такой мягкий сценарий с сохранением Навального в качестве "непримиримого бойца с режимом".

Пономарёв также указал на то, что динамика спада численности протестующих к 12 июня достигла таких масштабов, что это вынудило основателя ФБК пойти на несанкционированную акцию. При этом, по мнению экс-депутата Госдумы, Навальному "плевать на своих сторонников", которых он "эксплуатирует".

Напомним, утром 12 июня Навальный был задержан в подъезде дома, где он снимает квартиру. Ранее оппозиционер призвал своих сторонников в рамках акции протеста в Москве идти не на проспект Сахарова, где митинг был согласован властями, а на улицу Тверскую, где проходили массовые гулянья в связи с празднованием Дня России. В итоге Симоновский районный суд города Москвы приговорил политика к 30 суткам административного ареста.