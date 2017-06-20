Как екатеринбургские сепаратисты оказались в штабе Навального

Ближайшее окружение оппозиционного политика Алексея Навального, так же как и руководство ряда его "штабов" в регионах, всегда представляло собой причудливую смесь представителей различных идеологических течений, прошедших через разные политические силы, прежде чем оказаться рядом с основателем ФБК. Особый интерес представляет так называемый екатеринбургский клан, возглавляемый Леонидом Волковым, который за несколько лет смог превратиться в фактического заместителя Навального по ФБК, сосредоточив в своих руках существенную часть организационных и финансовых ресурсов фонда и аффилированных структур. При этом вокруг самого Волкова — и особенно на уровне Екатеринбурга — группируются крайне неоднозначные личности.

Так, Леонид Волков уже довольно продолжительное время водит дружбу с группой екатеринбургских политиков и политологов, среди которых ключевую роль играют Константин Киселёв и Фёдор Крашенинников. Примечательно, что в социальных сетях неоднократно публиковалась фотография, на которой Волков, Киселёв и Крашенинников позируют с флагом так называемой Уральской республики. Об этой сепаратистской идее стоит упомянуть чуть подробнее. "Уральская республика" — фактически сепаратистское образование на территории нынешней Свердловской области, существовавшее с 1 июля 1993 года по 9 ноября 1993 года, чей статус не был предусмотрен в действовавшей тогда конституции.

Субъект создавался местными элитами на волне общего ослабления федеральной власти в стране и желания повысить собственный статус путём обретения дополнительных экономических преференций и расширения политической и законодательной автономии. Республика была упразднена в результате вступления в силу Указа президента России о роспуске Свердловского областного совета и последовавшего затем отстранения от должности главы администрации самопровозглашённой "Уральской республики" Эдуарда Росселя.

На фото с флагом помимо Волкова, как уже отмечалось выше, присутствует и известный екатеринбургский политолог и соавтор книги Волкова про "облачную демократию" Фёдор Крашенинников. Как ранее выяснил Лайф, Фёдор Крашенинников зарабатывает довольно существенные средства на госконтрактах по освещению деятельности органов власти в ряде регионов Уральского федерального округа. Как следовало из данных системы "СПАРК-интерфакс", Фёдор Крашенинников является соучредителем ООО "Уралбизнесконсалтинг", в котором у него 35% уставного капитала. В 2000 году было создано ООО "Уралбизнесконсалтинг", в 2005-м оно было преобразовано в ОАО "Уралбизнесконсалтинг", а в 2013-м — обратно в ООО "Уралбизнесконсалтинг".

Сам Крашенинников является довольно активным сторонником Навального, часто выступая в прессе с критикой действующей политической модели, заявляя, в частности, о том, что "Навальный ставит их перед необходимостью свернуть весь балаган за год до выборов и сразу перейти к репрессиям и запретам, сводит всю интригу на нет и потому страшно раздражает".

Не менее интересна и личность другого активного сторонника Навального в Екатеринбурге и близкого знакомого Леонида Волкова — Константина Киселёва. Для этого стоит обратить внимание на его послужной список мероприятий и акций в протестном движении. Так, 21 сентября 2014 года он стал одним из организаторов и ораторов на Марше мира. В ходе выступления со сцены Киселёв заявил о том, что Путин "развязал войну на Украине, заразил Россию вирусом фашизма, попадёт под трибунал и будет посажен". А уже 30 декабря 2014 года Киселёв принимает участие в митинге в поддержку Навального.

В 2015 году Константин Киселёв общается с лидером запрещённого в России украинского "Правого сектора" Дмитрием Ярошем, в чём активный сторонник Навального сам и признаётся. Выяснилось, что Киселёв планировал организацию телемоста в Екатеринбурге с лидером украинских националистов. Киселёв заявил, в частности, о том, что он общался с Ярошем по телефону ровно за пять минут до того, как тот был объявлен в международный розыск, причём, по мнению политолога, "в спорных ситуациях, чтобы сформировать объективное мнение, нужно получить информацию от разных источников."

В 2015 году Киселёв попал в поле зрения ряда местных СМИ, когда встречался с должностными лицами Генконсульства США в Екатеринбурге. Совместная встреча Киселёва с генеральным консулом Маркусом Микели прошла в ресторане Cucini на четвёртом этаже отеля "Хаятт" 2 октября 2015 года.

На этом политическая активность Киселёва не заканчивается, уже совсем недавно, 24 мая 2017 года, он провёл в екатеринбургском штабе Навального первую встречу с электоратом, причём в статусе депутата екатеринбургской городской думы. Накануне в интервью местному изданию Znak.com он заявил о желании участвовать в губернаторских выборах, поэтому к его выступлению следовало отнестись с особым интересом. Киселёв читал лекцию на тему "Либерализм: сущность и история". Тем не менее под конец выступление переросло в обсуждение его губернаторской кампании.

На вопросы Лайфа относительно идей провозглашения "Уральской республики" Константин Киселёв заявил, что это невозможно, и категорически открестился от участия в подобных проектах. Вместе с тем политик поддержал идею децентрализации, отметив, что "федерация часто ведёт себя как собака на сене".

Довольно примечательно, что именно в Екатеринбурге, мэром которого является ещё один представитель либеральной оппозиции Евгений Ройзман, такую активность проявляют структуры, аффилированные с Алексеем Навальным. Понятно, что, будучи родным регионом Леонида Волкова, Свердловская область будет в фокусе более пристального внимания ФБК. При этом в числе активных участников процесса работы "штаба" Навального фигурируют крайне сомнительные и политически ангажированные деятели, замеченные в неформальных контактах как с украинскими радикалами, так и с представителями дипломатического корпуса Соединённых Штатов, что вдвойне подозрительно с учётом наступающей активной фазы политического сезона 2017–2018 годов.