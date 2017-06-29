Начштаба Навального в Кургане сотрудничал со сторонниками Майдана в России

Несмотря на то, что сам Навальный и его окружение постоянно открещиваются от связей с украинскими "майданными" радикалами, факты говорят об обратном. О связях начальника одного из "штабов" Алексея Навального с признанной Советом Федерации на территории России "нежелательной" всемирной украинской организацией — читайте в материале Лайфа.

Как сообщили в начале июня ряд СМИ, руководителем так называемого избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального в Кургане стал временно безработный Михаил Кузовков. Кузовков известен в Кургане тем, что являлся в своё время организатором пикета в рамках акции "Надоел", которая проходила под эгидой "Открытой России" Михаила Ходорковского, а также был замечен на других оппозиционных мероприятиях.

Вместе с тем, если изучить публикации в социальных сетях Михаила Кузовкова, становится понятным, что в своё время он довольно тесно сотрудничал со Всемирным конгрессом украинцев — да так активно, что был командирован этой структурой в Киев в качестве наблюдателя на украинских парламентских выборах 2014 года.

Совет Федерации летом 2015 года обнародовал свой список нежелательных организаций, получивший наименование "патриотический стоп-лист". В него были включены 12 зарубежных неправительственных организаций, и в том числе Всемирный конгресс украинцев, Украинский всемирный координационный совет и Крымская полевая миссия по правам человека. Дополнительный "стоп-лист" в итоге не приняли, однако такой интерес верхней палаты российского парламента ко Всемирному конгрессу украинцев не случаен, поскольку ВКУ выступает с крайне антироссийских позиций, а его члены и руководство активно поддержали Майдан и последовавший затем государственный переворот, на парламентских выборах после которого и работал по линии ВКУ начштаба Навального в Кургане Кузовков.

Так, в частности, руководитель Всемирного украинского конгресса Евгений Челий прямо говорит о том, что "Всемирный конгресс украинцев призывает международное сообщество оставаться вполне преданным территориальной целостности Украины, поддерживая санкции против Российской Федерации, пока она не будет полностью придерживаться минских договорённостей и пока Крым и Севастополь не будут возвращены под украинский контроль".

ВКУ был создан 19 ноября 1967 года в Нью-Йорке по инициативе военного отдела ОУН и назывался The World Congress of Free Ukrainians — Всемирный конгресс свободных украинцев (ВКСУ). Среди учредителей ВКСУ были вдовы основателей ОУН Ольга Коновалец и София Мельник, глава ОУН-ПУН Олег Штуль и ЗЧ-ОУН Степан Ленкавский, главы Антибольшевистского блока народов Ярослав и Ярослава Стецько, "президент УНР" в изгнании Николай Левицкий. Следует отметить, что супруга экс-президента Украины и лидера первого Майдана Виктора Ющенко Екатерина Чумаченко, которая долгие годы проработала на ответственных должностях в Государственном департаменте США, являлась активным членом ВКУ.

При этом, как уже писал ранее Лайф, в окружении Навального и его ближайшего соратника Леонида Волкова имеются и другие персонажи со связями с радикальными украинскими группировками. В 2015 году Константин Киселёв, который является депутатом екатеринбургской гордумы и одним из наиболее статусных местных политологов, поддерживающих Навального, общается с лидером запрещённого в России украинского "Правого сектора"* Дмитрием Ярошем, в чём активный сторонник Навального сам и признаётся.

Выяснилось, что Киселёв планировал организацию телемоста в Екатеринбурге с лидером украинских националистов. Киселёв заявил, в частности, о том, что он общался с Ярошем по телефону ровно за пять минут до того, как тот был объявлен в международный розыск, причём, по мнению политолога, "в спорных ситуациях, чтобы сформировать объективное мнение, нужно получить информацию от разных источников."

В поддержке политических притязаний Навального радикально-националистические украинские политики признаются и в открытую — украинские СМИ, в частности, приводили слова советника министра внутренних дел Украины Авакова Ильи Кивы, который поддержал деятельность российского оппозиционера Алексея Навального, а также выразил надежду на то, что Навальный сможет устроить в России Майдан.

Стоит отметить, что сотрудничавший с ВКУ начальник "штаба" Навального в Кургане Михаил Кузовков, как, впрочем, и другие "начальники штабов" в регионах России не могут считаться таковыми, так как ЦИК в своём недавнем разъяснении прямо указал на то, что создавать специальные избирательные фонды и расходовать из них средства можно только после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о факте своего выдвижения, чего Навальный не может сделать как по причине того, что официально кампания по выборам президента не началась, так и потому, что Навальный, будучи осуждённым по тяжкой статье, не имеет права быть избранным на пост президента России, согласно федеральному законодательству. Понятия же "избирательный штаб" и, соответственно, его "начальник" вообще отсутствуют в российском выборном законодательстве.

* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.