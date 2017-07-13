Нацразворот: почему актив Навального состоит из сторонников Майдана

Активная кампания по запуску региональных штабов Алексея Навального вынуждает руководство ФБК к принятию порой странных кадровых решений, в первую очередь касающихся назначения руководителями региональных штабов людей с крайне неоднозначной репутацией и политической позицией. Желание Навального поработать с националистической аудиторией понятно, особенно на фоне анонсированных дебатов с Игорем Стрелковым, однако националисты это, кажется, вовсе не русского, а скорее украинского разлива.

Начать, пожалуй, стоит с республики Алтай, где координатор "народного штаба" Алексея Навального в Горно-Алтайске оказался сторонником евроинтеграции Украины, а также встречался с сотрудниками посольства Великобритании перед выборами в Госдуму

28 июня ближайший сподвижник Навального и руководитель его "штаба" Леонид Волков заявил об открытии народных штабов, которые полностью финансируются за счёт привлечённых средств координаторов штабов. Народный штаб в Горно-Алтайске открылся 30 июня и его координатором стал Сергей Михайлов.

Ещё в 2016 году первые секретари посольства Великобритании в России Сэм Джереми и Джонатан Эванс в рамках своего рабочего визита в Республику Алтай встретились с лидером регионального отделения ПарНаС, владельцем газеты "Листок" Сергеем Михайловым, который, собственно, и стал теперь координатором "штаба" Навального.

Обычно в рамках поездок по регионам сотрудники посольств встречаются с представителями органов власти и общественности. По итогам таких встреч, как следует из обнародованных на сайте WikiLeaks документов, дипломаты составляют отчёты, в которых докладывают своим правительствам о социально-экономическом положении регионов, общественных настроениях, группах влияния, их ресурсном обеспечении, дают прогноз на выборы. Что касается Горно-Алтайска, то местные журналисты тогда не смогли узнать, с кем ещё, кроме Михайлова, встречались Сэм Джереми и Джонатан Эванс.

Следует отметить, что у себя в республике Сергей Михайлов считается сторонником евроинтеграции Украины, за что, собственно, и был освистан 5 марта 2014 г. на митинге солидарности с народом Украины в Горно-Алтайске.

Аналогичная история происходит со "штабом" Навального, который, кстати, ещё не открылся, и в карельском Петрозаводске. Координатора в регионе пока не назначили, однако в контактах группы сторонников Навального в Карелии указан Александр Белый.

Белый состоит в украинской националистической группе НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС | Індустріальний р-н. Это официальная страница ИГ Индустриального района харьковской ячейки партии "Национальный корпус" — украинской националистической партии, созданной 14 октября 2016 года на базе общественной организации "Гражданский корпус "Азов". Руководителем политической партии был избран народный депутат Украины Андрей Билецкий, бывший командир полка Нацгвардии Украины "Азов".

Примечательно, что один из руководителей группы "Команда Навального — Петрозаводск" Александр Белый также состоит и в группе "Батальйон ОУН"* — это добровольческое проукраинское вооружённое формирование, воюющее на востоке Украины.

Не отстаёт от проукраинского националистического тренда и координатор Навального в Улан-Удэ Пётр Дондуков, который, в частности, состоит у группе УКРАЇНА LIVE — НОВИНИ АТО, которая вообще заблокирована на территории России на основании требования Генпрокуратуры Российской Федерации от 02.03.2014 № 27-27-2014.

С националистического украинскими организациями активно сотрудничал и координатор "штаба" Навального в Кургане Михаил Кузовков. Кузовков известен в Кургане тем, что являлся в своё время организатором пикета в рамках акции "Надоел", которая проходила под эгидой "Открытой России" Михаила Ходорковского, а также был замечен на других оппозиционных мероприятиях. Вместе с тем, если изучить публикации в социальных сетях Михаила Кузовкова, становится понятным, что в своё время он довольно тесно сотрудничал со Всемирным конгрессом украинцев — да так активно, что был командирован этой структурой в Киев в качестве наблюдателя на украинских парламентских выборах 2014 года.

При этом, как уже писал ранее Лайф, в окружении Навального и его ближайшего соратника Леонида Волкова имеются и другие персонажи со связями с радикальными украинскими группировками. В 2015 году Константин Киселёв, который является депутатом екатеринбургской гордумы и одним из наиболее статусных местных политологов, поддерживающих Навального, общается с лидером запрещённого в России украинского "Правого сектора" Дмитрием Ярошем, в чём активный сторонник Навального сам и признаётся.

Выяснилось, что Киселёв планировал организацию телемоста в Екатеринбурге с лидером украинских националистов. Киселёв заявил, в частности, о том, что он общался с Ярошем по телефону ровно за пять минут до того, как тот был объявлен в международный розыск, причём, по мнению политолога, "в спорных ситуациях, чтобы сформировать объективное мнение, нужно получить информацию от разных источников".

В поддержке политических притязаний Навального радикально-националистические украинские политики признаются и в открытую — украинские СМИ, в частности, приводили слова советника министра внутренних дел Украины Авакова Ильи Кивы, который поддержал деятельность российского оппозиционера Алексея Навального, а также выразил надежду на то, что Навальный сможет устроить в России Майдан.

* ОУН запрещена на территории Российской Федерации.