Майдан как предчувствие: Ашурков приехал в США за деньгами для Навального

"Крым наш", "Невыездные и запуганные россияне" и "Навальный нужен властям на выборах", — что ещё рассказал директор ФБК во время лекции в Сан-Франциско своим немногочисленным сторонникам в Америке.

Алексей Навальный в своих выступлениях неоднократно подчёркивал, что деятельность его и его окружения финансируется исключительно сторонниками, программа сконцентрирована на мирном достижении власти через выборы, а все разговоры об иностранном влиянии — досужий вымысел государственной пропаганды. Однако действия ближайших сотрудников и многолетних подчинённых Навального свидетельствуют о том, что основатель ФБК начинает активно искать поддержку и помощь в США, через аффилированные с американскими госструктурами фонды.

Сегодня в Сан-Франциско исполнительный директор ФБК, бывший топ-менеджер "Альфа-банка", а ныне политэмигрант Владимир Ашурков выступил с лекцией "Российская оппозиционная политика: Алексея Навального в президенты". Примечательно, что организатором встречи выступает американская НКО, аффилированная с властями США и организациями, специализирующимися на демократическом транзите. Речь, в частности, идёт о правительственном Агентстве США по международному развитию (USAID), Фонде Рокфеллера и Фонде Макартуров. Следует отметить, что в качестве иллюстрации к анонсу мероприятия использовано фото акции протеста на Майдане Незалежности в Киеве, что фактически отражает позицию организаторов мероприятия в контексте сравнения предшествовавших госперевороту в Киеве событий и желаемых окружением Навального сценариев развития уличного протеста в России.

В описании мероприятия указывается: "В 2018 году в России пройдут президентские выборы и лишь некоторые готовы противостоять действующему президенту Владимиру Путину. Одним из потенциальных людей, кто готов бросить вызов, является Алексей Навальный, центральная фигура в продемократическом движении".

Благодаря гражданским журналистам Лайф получил видеозапись выступления Владимира Ашуркова в Сан-Франциско, в ходе которого исполнительный директор ФБК высказал ряд крайне спорных и противоречивых идей, касающихся политической программы и уровня гражданского протеста в России.

Так, к примеру, говоря об уровне участия граждан в последних массовых акциях протеста, Ашурков как минимум в несколько раз завысил количество протестующих, а отвечая на вопрос о доступе россиян к альтернативной информации, по какой-то причине связал это с количеством загранпаспортов и уровнем владения английским языком.

— Тысячи людей были задержаны от нескольких часов до нескольких дней. В митингах приняли участие примерно 25–40 тысяч человек... Менее 15% россиян имеют заграничный паспорт — документ, который позволяет им выезжать за пределы России, а уровень владения английским языком в России не очень высок, поэтому "внешним голосам" трудно добраться до среднестатистического гражданина России. Для 70% россиян основным источником получения информации о России и мире является национальное телевидение, которое всё контролируется государством либо близкими друзьями Путина и пичкает людей ложью, пропагандой и развлечениями. Поэтому, сталкиваясь с этими ограничениями, мы вынуждены переориентировать нашу гражданскую и политическую активность на собственный медиахаб.

Ашурков в своём выступлении, отвечая на вопрос о программе так называемой Партии прогресса, также зачем-то указал на то, что российское государство контролирует до 70% российской экономики.

Также директор ФБК рассказал, что нельзя доверять данным социологических служб, которые демонстрируют подавляющий уровень общественной поддержки президента Путина, так как "люди запуганы и боятся отвечать от чистого сердца".

Ашурков также попутно раскрыл, с его точки зрения, ключевые особенности проведения соцопросов в России, которые, как он описал, проводятся с упором на "престарелых граждан", которые получают всю информацию посредством телевидения.

В качестве "независимого показателя" он привёл результаты Навального на выборах мэра Москвы, где он, "несмотря на всё противодействие властей", получил 29%. Интересно, что Ашурков "забыл" почему-то упомянуть про помощь Навальному со стороны "Единой России" в сборе подписей местных депутатов, без чего он не смог бы преодолеть муниципальный фильтр.

Вместе с тем Ашурков делает крайне примечательное заявление, фактически раскрывающее стратегию ФБК и Навального по поводу допуска его к президентским выборам в 2018 году. Ашурков прямо говорит о том, что команда Навального понимает, что законного права участвовать в выборах у него нет, и поэтому власти в декабре 2017 года могут допустить его к выборам исходя из соображения явки.

— В нашей команде была большая дискуссия в декабре (2016 года. — Прим. ред.), когда мы обсуждали, следует ли ему анонсировать свою заявку на участие в президентской гонке, потому что это на самом деле является политическим риском — сказать что-то подобное, а потом, оказавшись неспособным сгенерировать интерес и запустить по-настоящему убедительную избирательную кампанию... Так каков тогда смысл ведения кампании? Стратегия заключается в следующем: решение о допуске будет принято в декабре (2017-го. — Прим. ред.), когда стартует официальная избирательная кампания. Наша цель состоит в том, чтобы к декабрю создать ситуацию, при которой власти будут рассматривать попадание такого человека, как Навальный, в избирательный бюллетень в качестве меньшего зла. Власти подумают: "Окей, мы позволим ему баллотироваться, как в случае с мэрскими выборами в 2013 году, он получит свои 10%, доминирование Путина будет безоговорочным. Однако если мы не позволим ему (Навальному. — Прим. ред.) баллотироваться, интерес к выборам будет довольно низким, потому что выдвигаться будут старые политики, которых люди видели десятки лет. Таким образом, широкие слои населения и особенно образованный класс будут рассматривать выборы как нелегитимные по причине низкой явки".

Фактически Ашурков признаёт, что Навальный надеется на роль "спойлера" избирательной кампании и именно по этой причине развил бурную активность со сбором подписей и открытием штабов.

Как уже сообщил сегодня Лайф, исполнительный директор ФБК также признал, что большинство крымчан в действительности хотят жить в России и поддерживают воссоединение полуострова с исторической родиной:

— В присоединении не было особой необходимости, и оно было сделано за недели. На нормализацию ситуации же потребуются годы. Тем не менее сейчас 90 процентов населения Крыма скажет, что хочет быть в составе России, и мнение людей нельзя не учитывать, — признал Ашурков.

Стоит отметить, что участие в данной встрече не бесплатное. Для посетителей вход на мероприятие стоит $20, льгота предусмотрена для студентов — цена входного билета $7. Неизвестно, что отпугнуло аудиторию больше — цена на билет или тема, но, как бы там ни было, на лекцию Ашуркова пришло около 80 человек.

Бесплатное участие допускается только для членов Совета по мировым отношениям, который, собственно, и является официальным спонсором и организатором мероприятия. Совет мировых отношений был учреждён в Северной Калифорнии после Конференции ООН в Сан-Франциско в 1947 году. Как указывает сам Совет, он является ведущей организацией по международным отношениям на Западном побережье США. С 2001 года Совет мировых отношений является местом проведения Глобального филантропического форума. Исполнительный директор Совета и Глобального филантропического форума Джейн Велс тесно аффилирована с государственными органами США. Она являлась специальным помощником президента и старшим директором Совета национальной безопасности США при администрации Клинтона, работала директором отдела по науке и технологиям в Белом доме.

В сфере филантропизма Велс вела международные программы по безопасности в корпорации Карнеги, а также являлась директором проекта по мировой безопасности в Фонде братьев Рокфеллеров. В 2008 году Велс председательствовала в программе по борьбе с нищетой в рамках Глобальной инициативы Клинтона.

Собственно, и сам Совет по мировым отношениям не делает особого секрета из своих связей с американскими органами власти и "мозговыми трестами", выражающими интересы и точку зрения политического истеблишмента США.

Активность Ашуркова в США на самом деле неоднозначна и в некотором смысле представляет собой довольно интересный фандрайзинговый феномен. Как уже писал ранее Лайф, опосредованное финансирование деятельности ФБК и Навального осуществляли структуры Михаила Ходорковского, который находится в тесных деловых связях с крайне одиозными представителями американских деловых кругов — к примеру, с Браудером.

Как правило, все финансовые процессы, особенно связанные с нелегальным выделением и переводом средств на оппозиционную деятельность, происходят без медийной огласки. Визит же Ашуркова и заработок по семь долларов со студентов демонстрирует желание показать потенциальным спонсорам оппозиции в США её незавидное материальное положение и побудить выделить большие бюджеты.

С другой стороны, все разговоры что Навального, что его ближайших соратников о мощном и неоскудевающем потоке поддержки со стороны простых россиян не соответствуют действительности, иначе зачем ехать за тридевять земель, собирать залы и рассказывать в стенах американской глобалистской структуры о политических перспективах оппозиционного политика в далёкой России. Учитывая давно известную закулисную роль Ашуркова, имеющего связи в деловой среде и корпоративном мире, можно сделать вывод о том, что он является фактически неким эмиссаром Навального, смотр мобилизационных возможностей которого в преддверии старта активного политического сезона в России проводят ответственные американские правительственные и частные внешнеполитические организации.