Ходорковский обвинил "Медузу" в предвзятости и "распространении вранья"

Экс-олигарх и политэмигрант Михаил Ходорковский, являющийся ключевым спонсором проектов "Открытой России", признанной Генпрокуратурой нежелательной организацией на территории России, обрушился сегодня с критикой на сетевое издание "Медуза", которое, по мнению Ходорковского, "распространяет враньё" Следственного комитета.

Сожалею, что наши друзья из «Медузы» распространяют вранье СК без критики или уж хотя бы нашего комментария. https://t.co/f4hmhe9A7u — Ходорковский Михаил (@mich261213) 5 октября 2017 г.

— Сожалею, что наши друзья из "Медузы" распространяют враньё СК без критики или уж хотя бы нашего комментария.

Как ранее сообщал Лайф, в квартирах сотрудников "Открытой России" прошли обыски. В ходе мероприятий были изъяты материалы, представляющие интерес для следствия. При этом, как следует из заявления Следственного комитета РФ, обыски связаны с продолжающимся незаконным получением финансирования из-за рубежа структурами "Открытой России", которая отнесена к категории "нежелательных организаций" по решению российской Генпрокуратуры.