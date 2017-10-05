Ходорковский обвинил "Медузу" в предвзятости и "распространении вранья"

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Ходорковский обвинил "Медузу" в предвзятости и "распространении вранья"

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Фото © РИА Новости/Василий Прокопенко

Экс-олигарх и политэмигрант Михаил Ходорковский, являющийся ключевым спонсором проектов "Открытой России", признанной Генпрокуратурой нежелательной организацией на территории России, обрушился сегодня с критикой на сетевое издание "Медуза", которое, по мнению Ходорковского, "распространяет враньё" Следственного комитета.

— Сожалею, что наши друзья из "Медузы" распространяют враньё СК без критики или уж хотя бы нашего комментария.

Как ранее сообщал Лайф, в квартирах сотрудников "Открытой России" прошли обыски. В ходе мероприятий были изъяты материалы, представляющие интерес для следствия. При этом, как следует из заявления Следственного комитета РФ, обыски связаны с продолжающимся незаконным получением финансирования из-за рубежа структурами "Открытой России", которая отнесена к категории "нежелательных организаций" по решению российской Генпрокуратуры.

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