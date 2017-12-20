Провокация и мнимая сделка: суд признал правоту Life.ru в споре с Навальным

Сегодня Савёловский районный суд города Москвы удовлетворил апелляционную жалобу Life.ru на решение мирового судьи 349-го участка, который ранее присудил выплатить сотруднику ФБК Виталию Колесникову 50 тысяч рублей плюс судебные издержки за присланное через приложение LifeCorr видео путешествия оппозиционера Алексея Навального по Франции.

Первое решение мирового судьи участка № 349 Бегового района довольно широко освещалось на канале самого Навального, где смаковались различные детали "победы над Лайфом". Однако в апелляционной инстанции суд постановил признать ничтожность сделки, заключённой в рамках публичной оферты между сервисом LifeCorr и Виталием Колесниковым. Несогласие с предшествующим решением, вынесенным мировым судьёй, основывается на том факте, что истец совершал сделку, не предполагая её реального выполнения и даже публично указывая на постановочность присланного видео прогулки Навального по французскому городу Руану, которое и являлось предметом спора.

В соответствии с п. 1 ст. 170 Гражданского кодекса Российской Федерации мнимая сделка, то есть сделка, совершённая лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, является ничтожной.

Напомним, что собственно сама опубликованная в приложении LifeCorr публичная оферта, в рамках которой сотрудник ФБК Колесников пытался взыскать с Лайфа 50 тысяч рублей, звучала предельно недвусмысленно: "Пришлите видео с Алексеем Навальным, снятое сегодня в любой точке мира. Главное условие — дата и чтобы по видео было понятно, где оно снято — снимите вывеску отеля, заведения, учреждения, где он был снят #разыскивается Навальный".

Вот, собственно, и тот видеоролик с гуляющим по французскому Руану оппозиционером Алексеем Навальным, который был прислан, как выяснилось позже, его сотрудником Виталием Колесниковым.

Однако основатель ФБК Алексей Навальный в ролике на своём Youtube-канале публично заявил, что целью присланного через приложение LifeCorr видео был обман и введение в заблуждение.

Следует отметить, что редакция портала Life.ru с самого начала знала, что Виталий Колесников являлся штатным сотрудником "Фонда борьбы с коррупцией", о чём свидетельствуют многочисленные доказательства, приведённые в соответствующем расследовании. Самое интересное, что на судебном заседании 14 ноября 2017 года Колесников представил в суд договор об отчуждении исключительных прав на видеозапись от 02.08.2017 г., правообладателем по которому является пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

В итоге Савёловский районный суд в апелляционной инстанции в полном объёме удовлетворил требования Life.ru. Судом установлен также и факт участия Навального и его окружения в организации преднамеренных провокаций против средств массовой информации и попытки нанести целенаправленный ущерб их деловой репутации. В свою очередь, Лайф и дальше продолжит информировать читателей об объективной картине происходящих общественно-политических событий, видео о которых можно присылать через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS ).