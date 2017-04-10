"Леша, где бабки?": школьники потребовали у Навального обещанное вознаграждение

Молодые люди, встречавшие Алексея Навального после его освобождения из под стражи за организацию несанкционированной акции на Манежной площади 26 марта, встали с плакатами у спецприёмника № 2 с вопросами к оппозиционеру.

Ждут Навального у спецприёмника Νο2 с требованиями. pic.twitter.com/ILqkd6Boli — Илиас Меркури⚖ (@imerkouri) 10 апреля 2017 г.

От Навального требовали заплатить им 10 тыс. евро за участие в акции, прошедшей в центре Москвы. После проведения несанкционированной акции в СМИ появилась информация о том, что Алексей Навальный обещал каждому задержанному 26 марта выплаты от ЕСПЧ по 10 тыс. евро. Как ранее сообщал Лайф, согласно подсчётам Навальный должен задержанным средств на общую сумму 433,5 млн рублей.