Программист создал бота, чтобы тот переписывался с его девушкой, пока он занят

Парень Ли Кайсян живёт в Китае и работает на крупную интернет-компанию JD.com. Кажется, парня взяли туда не зря.

Инженер-разработчик программного обеспечения Ли Кайсян поделился в Сети придуманным им лайфхаком. Он рассказал, что на работе бывал слишком занят, чтобы отвечать на сообщения своей словоохотливой подружки. Но игнорировать её не мог, так как боялся ранить чувства возлюбленной.

Тогда парень разработал чат-бот, который общался с девушкой за него, пишет Oddity Сentral. Он похвастался, что в первый день они обменялись 300 сообщениями, и даже поделился скринами переписки. Судя по всему, сначала всё шло хорошо, но иногда бот всё же давал сбой и выдавал что-нибудь "нечеловеческое". К тому же девушку смутила мгновенная реакция на её сообщения.

— Детка, это 618-й день, как мы вместе. Желаю, чтобы твоё настроение было ярче солнца. — Температура: 18,0–34,0 °С. Ветер: 3 балла. Качество воздуха: 42,0 Из сообщений чат-бота

Тем не менее задумка парня произвела фурор. Товарищи по несчастью называли идею парня гениальной и просили поделиться кодом. Однако, как только его пост стал вирусным в соцсетях, он удалил и его, и свой аккаунт в Weibo. Вероятно, опасаясь, что на него наткнётся девушка. Поняла ли она, что перед ней был бот, парень так и не рассказал.

Парень уснул и не отвечал на СМС подруги, а когда встал, она уже была звездой