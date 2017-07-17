Мыши, издевательства и отравления. Как "Магнит" притягивает неприятности

В магазине "Магнит" в Воронеже сотрудница ударила 13-летнюю девочку по лицу хрустящей соломкой, обвинив в попытке украсть продукты. Школьница рассказала о случившемся маме, а та обратилась в полицию, которая начала расследование. Лайф подготовил ещё несколько случаев, когда известная торговая сеть оказывалась в эпицентре скандала.

Кража

В июле Солнцевский суд Москвы признал топ-менеджера сети магазинов "Магнит" Алексея Афромеева виновным в краже элитных часов. Суд постановил наказать начальника финансового отдела аудита АО "Тандер" штрафом в 20 тысяч рублей. В мае Алексей Афромеев нашёл на полу аэропорта Внуково часы за полмиллиона рублей. Потенциального владельца он рядом не увидел, поэтому и увёз дорогостоящий аксессуар с собой в Краснодар.

Гвоздь в куличе

Как сообщали СМИ, в апреле этого года жительница Владикавказа пожаловалась на гвоздь в пасхальном куличе из "Магнита". 25 апреля вместе с близкими Виолетта Б. ела пасхальный кулич. Она почувствовала резкую боль сразу после того, как попробовала кусочек. По словам девушки, в куличе оказался гвоздь длиной четыре сантиметра. Как рассказала Виолетта, в гипермаркете "Магнит" на улице Весенней во Владикавказе на её претензии ответили: "Жалуйтесь куда хотите".

Грызуны в овощах

В Сыктывкаре в апреле жители сняли на фото и видео мышей в магазине "Магнит" (на Октябрьском проспекте, 16). Одна из покупательниц в отделе овощей и фруктов заметила, что по свёкле ползает мышь.

— Я сообщила кассиру об увиденном, но она ни капельки не удивилась и сказала, что якобы у них везде липучки от крыс и по новой надо вызывать специалистов, которые их травят, — рассказывала она.

Своих не берегут

В декабре прошлого года в краснодарские больницы обратилось 99 сотрудников с жалобами на отравление. У них выявили сальмонеллёз. Все пострадавшие числятся сотрудниками фирмы АО "Тандер", включающей в себя сеть розничных магазинов "Магнит" бизнесмена Сергея Галицкого. После массового отравления сотрудников СК начал проверку.

Похищение

В начале этого года в Оренбурге полиция была брошена на поиски пропавшей 12-летней Анастасии Д. Позже живого ребёнка нашли на городской свалке. Оперативники задержали 29-летнего жителя Пермского края, которого подозревают в причастности к похищению девочки. Сам задержанный признал свою вину. Похитителем оказался 29-летний сотрудник АО "Тандер" (владельца сети "Магнит").

Смерть блокадницы

В начале февраля 2015 года в магазине "Магнит" в пригороде Петербурга, Кронштадте, 81-летнюю бывшую блокадницу заподозрили в краже. Сотрудники магазина вызвали полицию, в итоге наряд доставил её в участок, где женщине стало плохо с сердцем. Полицейские вызвали скорую помощь, но женщина скончалась — по предварительным данным, от сердечной недостаточности.

А в марте того же года сотрудники торговой сети "Магнит" в Барнауле обвинили двух 12-летних девочек в краже продуктов и длительное время необоснованно удерживали их в подсобном помещении магазина до приезда родителей. По факту незаконного лишения свободы было возбуждено дело.