Язык раздора. Как правозащитники несправедливо обвинили тюремщиков в пытках

Язык раздора. Как правозащитники несправедливо обвинили тюремщиков в пытках

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) совместно с общественными наблюдателями провела расследование инцидента в колонии № 2 УФСИН РФ по Владимирской области — легендарном Владимирском централе. Якобы там одному из осуждённых во время пыток отрезали язык. Однако вскоре выяснилось, что заключённый сам откусил язык — в помещении он находился один. Сейчас он лежит в больнице и толком объяснить свой поступок не может.

Скандал с якобы имевшими место пытками осуждённого за убийство на 18 лет колонии строго режима заключённого гражданина Грузии Давида Мдиванишвили разгорелся несколько дней назад.

По информации Лайфа, президент Центра помощи иностранным гражданам и противодействия незаконной миграции Роман Кайфаджян направил письма на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки и главы СК РФ Александра Бастрыкина, в которых просил их о помощи.

Правозащитник сообщал в своих письмах, что, по его информации, один из заключённых Владимирского централа — Давид Мдиванишвили — в результате пыток со стороны сотрудников тюрьмы лишился зубов и языка.

По поручению руководства ФСИН, генпрокурора РФ, главы СКР и региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) во Владимирский централ была направлена межведомственная комиссия для проверки этой информации.

<p>Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко</p>

По словам главы ОНК по Владимирской области Вячеслава Куликова, заявление президента Центра помощи иностранным гражданам и противодействия незаконной миграции Романа Кайфаджяна о пытках во Владимирском централе не соответствует действительности.

— Мы [члены ОНК] посетили находящегося в больнице заключённого Владимирского централа Давида Мдиванишвили, и он рассказал, что сам откусил себе язык, и подтвердил это, — заявил Вячеслав Куликов.

Один из членов ОНК, навестивших Мдиванишвили в больнице, Сергей Яжан, задавал ему вопросы на грузинском языке.

По словам Куликова, осуждённый жестами и кивками головы подтвердил, что он совершил это сам, что никто его не пытал.

Кроме того, в распоряжении канала LIFE SHOT в Telegram есть видеозапись, которая доказывает правдивость рассказа члена ОНК Владимирской области Вячеслава Куликова о том, что осуждённый Мдиванишвили во время нахождения в камере, оборудованной видеокамерой, совершил акт членовредительства. Этот момент попал в объектив камеры.

На записи из камеры Мдиванишвили видно, что заключённый находится в камере один. Он уходит в сторону туалета (туда видеокамера не направлена), а затем возвращается в крови. За это время в камеру никто не входил и не выходил оттуда. Откушенный фрагмент языка упал на пол, заключённый его поднял и выбросил в унитаз.

— Как только оператор поста наблюдения увидел, что Мдиванишвили выходит из туалета в крови, в камеру к осуждённому незамедлительно направились сотрудники тюрьмы и врачи, — рассказал собеседник Лайфа во ФСИН РФ.

Как отмечают во ФСИН РФ, врачи, осмотрев Мдиванишвили, установили, что осуждённый откусил себе часть языка. На место происшествия были вызваны хирург из медчасти тюрьмы и бригада скорой помощи, которая госпитализировала заключённого в областную клиническую больницу. Там Мдиванишвили находится под круглосуточной вооружённой охраной.

Между тем после недавней серии инцидентов и смертей в колониях директор ФСИН Геннадий Корниенко издал приказ, согласно которому все российские СИЗО и колонии должны собирать информацию о состоянии прав человека у них и отправлять эти данные в центральный аппарат службы в Москву.

Во ФСИН надеются, что персональная ответственность начальников учреждений и ежемесячные отчёты о соблюдении там прав человека помогут искоренить пытки и избиения заключённых.

В своём распоряжении о "Статистической отчётности о состоянии законности и соблюдения прав человека в УИС Минюста РФ" (документ есть в распоряжении Лайфа) Геннадий Корниенко требует от подчинённых ежемесячно фиксировать нарушения оплаты труда осуждённых, несоблюдение правил пожарной безопасности, правил безопасности на производстве, количество проведённых рейдов с членами Общественной наблюдательный комиссии (ОНК).

Кроме того, в сводную таблицу отчётности будут заноситься данные о состоянии здоровья больных наркоманией, туберкулёзом, беременных женщинах и находящихся в домах ребёнка малышах.

<p>Фото: © РИА Новости/Михаил Фомичев</p>

По мнению руководителя правозащитной организации "Правовая зона" Елены Соколовой, инициатива директора ФСИН Геннадия Корниенко может позитивно сказаться на ситуации в колониях, если только администрация колоний и СИЗО будет действительно отправлять в Москву всю правду.

— Есть риск, что начальники на местах попытаются скрыть реальную картину происходящего у них, договариваясь с прокурорами, — предполагает Соколова.

По словам Игоря Каляпина, в УК РФ даже нет статьи о пытках. Есть только статья о превышении должностных полномочий с применением насилия. Сами действия предполагаемого преступника по данной статье очень широки, что затрудняет расследование.

Как заявил правозащитник Игорь Каляпин, по данным организации "Комитет против пыток", ежегодно в России 20 000 человек подают в СКР заявления по признакам статьи УК РФ о превышении должностных полномочий с применением насилия.

Она надеется на то, что взаимный контроль прокуроров и сотрудников ФСИН поможет навести порядок с законностью и соблюдением прав человека в местах лишения свободы.

По признанию руководителя правозащитной организации "Комитет против пыток" Игоря Каляпина, в России пока ни один чиновник, правоохранитель или правозащитник не сможет однозначно ответить, сколько задержанных, арестованных или осуждённых ежегодно в нашей стране подвергаются пыткам.

Автор:
Александр Раскин
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Александр Раскин
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