Язык раздора. Как правозащитники несправедливо обвинили тюремщиков в пытках

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) совместно с общественными наблюдателями провела расследование инцидента в колонии № 2 УФСИН РФ по Владимирской области — легендарном Владимирском централе. Якобы там одному из осуждённых во время пыток отрезали язык. Однако вскоре выяснилось, что заключённый сам откусил язык — в помещении он находился один. Сейчас он лежит в больнице и толком объяснить свой поступок не может.

Скандал с якобы имевшими место пытками осуждённого за убийство на 18 лет колонии строго режима заключённого гражданина Грузии Давида Мдиванишвили разгорелся несколько дней назад.

По информации Лайфа, президент Центра помощи иностранным гражданам и противодействия незаконной миграции Роман Кайфаджян направил письма на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки и главы СК РФ Александра Бастрыкина, в которых просил их о помощи.

Правозащитник сообщал в своих письмах, что, по его информации, один из заключённых Владимирского централа — Давид Мдиванишвили — в результате пыток со стороны сотрудников тюрьмы лишился зубов и языка.

По поручению руководства ФСИН, генпрокурора РФ, главы СКР и региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) во Владимирский централ была направлена межведомственная комиссия для проверки этой информации.

По словам главы ОНК по Владимирской области Вячеслава Куликова, заявление президента Центра помощи иностранным гражданам и противодействия незаконной миграции Романа Кайфаджяна о пытках во Владимирском централе не соответствует действительности.

— Мы [члены ОНК] посетили находящегося в больнице заключённого Владимирского централа Давида Мдиванишвили, и он рассказал, что сам откусил себе язык, и подтвердил это, — заявил Вячеслав Куликов.

Один из членов ОНК, навестивших Мдиванишвили в больнице, Сергей Яжан, задавал ему вопросы на грузинском языке.

По словам Куликова, осуждённый жестами и кивками головы подтвердил, что он совершил это сам, что никто его не пытал.

Кроме того, в распоряжении канала LIFE SHOT в Telegram есть видеозапись, которая доказывает правдивость рассказа члена ОНК Владимирской области Вячеслава Куликова о том, что осуждённый Мдиванишвили во время нахождения в камере, оборудованной видеокамерой, совершил акт членовредительства. Этот момент попал в объектив камеры.

На записи из камеры Мдиванишвили видно, что заключённый находится в камере один. Он уходит в сторону туалета (туда видеокамера не направлена), а затем возвращается в крови. За это время в камеру никто не входил и не выходил оттуда. Откушенный фрагмент языка упал на пол, заключённый его поднял и выбросил в унитаз.

— Как только оператор поста наблюдения увидел, что Мдиванишвили выходит из туалета в крови, в камеру к осуждённому незамедлительно направились сотрудники тюрьмы и врачи, — рассказал собеседник Лайфа во ФСИН РФ.

Как отмечают во ФСИН РФ, врачи, осмотрев Мдиванишвили, установили, что осуждённый откусил себе часть языка. На место происшествия были вызваны хирург из медчасти тюрьмы и бригада скорой помощи, которая госпитализировала заключённого в областную клиническую больницу. Там Мдиванишвили находится под круглосуточной вооружённой охраной.

Между тем после недавней серии инцидентов и смертей в колониях директор ФСИН Геннадий Корниенко издал приказ, согласно которому все российские СИЗО и колонии должны собирать информацию о состоянии прав человека у них и отправлять эти данные в центральный аппарат службы в Москву.

Во ФСИН надеются, что персональная ответственность начальников учреждений и ежемесячные отчёты о соблюдении там прав человека помогут искоренить пытки и избиения заключённых.

В своём распоряжении о "Статистической отчётности о состоянии законности и соблюдения прав человека в УИС Минюста РФ" (документ есть в распоряжении Лайфа) Геннадий Корниенко требует от подчинённых ежемесячно фиксировать нарушения оплаты труда осуждённых, несоблюдение правил пожарной безопасности, правил безопасности на производстве, количество проведённых рейдов с членами Общественной наблюдательный комиссии (ОНК).

Кроме того, в сводную таблицу отчётности будут заноситься данные о состоянии здоровья больных наркоманией, туберкулёзом, беременных женщинах и находящихся в домах ребёнка малышах.

По мнению руководителя правозащитной организации "Правовая зона" Елены Соколовой, инициатива директора ФСИН Геннадия Корниенко может позитивно сказаться на ситуации в колониях, если только администрация колоний и СИЗО будет действительно отправлять в Москву всю правду.

— Есть риск, что начальники на местах попытаются скрыть реальную картину происходящего у них, договариваясь с прокурорами, — предполагает Соколова.

По словам Игоря Каляпина, в УК РФ даже нет статьи о пытках. Есть только статья о превышении должностных полномочий с применением насилия. Сами действия предполагаемого преступника по данной статье очень широки, что затрудняет расследование.

Как заявил правозащитник Игорь Каляпин, по данным организации "Комитет против пыток", ежегодно в России 20 000 человек подают в СКР заявления по признакам статьи УК РФ о превышении должностных полномочий с применением насилия.

Она надеется на то, что взаимный контроль прокуроров и сотрудников ФСИН поможет навести порядок с законностью и соблюдением прав человека в местах лишения свободы.

По признанию руководителя правозащитной организации "Комитет против пыток" Игоря Каляпина, в России пока ни один чиновник, правоохранитель или правозащитник не сможет однозначно ответить, сколько задержанных, арестованных или осуждённых ежегодно в нашей стране подвергаются пыткам.