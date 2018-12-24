Узкий круг. Следствие примеряет к трагедии в Соликамске начальников

Как выяснил Лайф, подрядчика строительства шахты "Уралкалия" уже штрафовали за нарушение норм безопасности.

По делу о трагедии в Соликамске в Пермском крае, где в субботу утром в шахте погибло девять рабочих, Следственный комитет России задержал горных мастеров Андрея Купришкина и Игоря Чукаева, начальника участка № 5 Максима Канищева, а также начальника объекта Андрея Артюхина. Возможно, им будут предъявлены обвинения в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлёкшее смерть трёх и более лиц"). Эта статья грозит им до семи лет лишения свободы.

Следователи продолжают собирать и изучать документы о деятельности УС-30. В распоряжении Лайфа оказались материалы прошлогодней проверки, которую башкортостанский Роструд проводил во ФГУП УС-30. Это предприятие — подрядчик строительства шахты СКРУ-3 "Уралкалия" в Соликамске.

УС-30 отвечал за монтаж вентиляции в забое. Компания с башкортостанской "пропиской" в прошлом году уже получала предписания от надзорных органов за недостаточное обеспечение безопасности на других своих объектах.

Согласно предписанию Роструда по Башкирии номер [3-3155-17-ПВ/2131/17/3], компания нарушила положения статей 212 и 221 Трудового кодекса РФ. Речь шла о недостаточном обеспечении сотрудников средствами индивидуальной защиты (например, противогазами или самоспасателями). Как указано в данных о проверке, занесённых в реестр Генпрокуратуры, за это должностных лиц УС-30 и саму компанию оштрафовали на 150 тыс. рублей по административному протоколу.

Впоследствии нарушения по средствам защиты на том объекте были устранены.

Трагедия разыгралась в строящемся стволе четвёртой шахты СКРУ-3 на руднике "Уралкалия" в Соликамске. Ствол был пройден не до конца, и его планировалось укреплять дальше. Утром бригада рабочих спустилась в шахту для монтажа вентиляционных систем. Предварительно известно, что это были рабочие компании УС-30, которые строили в СКРУ-3 вентиляцию и выполняли работы по армированию вентиляционного горизонта. Всего под землёй на конечной глубине 365 метров находилось 17 человек. Что именно произошло внизу, пока не известно, однако примерно в 10 часов утра рабочие подали сигнал "пожар". После этого связь с ними пропала.

Данных о том, какими средствами индивидуальной защиты они были обеспечены и обеспечены ли вообще, в открытом доступе пока нет.

Спасатели несколько раз спускались в ствол шахты. Они сумели пробраться только на отметку 338 метров. Спуститься дальше им мешали плотный дым и высокая температура горения. В итоге они смогли вывести на поверхность восемь человек.

Пожарные боролись с огнём шесть часов, после чего спасатели предприняли новую попытку спуститься вниз. К сожалению, все девять человек, которые оказались заблокированными под землёй, погибли. Фактически они сгорели заживо, потому что температура в горящей шахте поднималась до 200 градусов.

Практически всё воскресенье спасатели доставали тела погибших шахтёров. Последнего подняли в 19:30 по московскому времени. 24 декабря в регионе объявлен траур.

Причины пожара установят эксперты Госпожарнадзора, однако, по предварительным данным, в шахте загорелся строительный мусор или пластификатор. Это специальная смесь для укрепления и соединения пород шахтного ствола с чугунными кольцами, чтобы там могла безопасно двигаться клеть.

В ПАО "Уралкалий" пока считают, что за трагедию нужно спрашивать с подрядчика.