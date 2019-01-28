Похищенную картину Куинджи помогла найти система "Безопасный город"

Оперативникам МВД и ФСБ удалось раскрыть похищение из Третьяковской галереи в Москве картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" меньше чем за сутки. Это стало возможным благодаря программе "Безопасной город", которая объединяет более 200 тысяч видеокамер, установленных на улицах города и федеральных трассах. Система способна распознавать лица людей и идентифицировать номера автомобилей.

— Оперативникам уголовного розыска МВД России и ФСБ удалось оперативно задержать 31-летнего похитителя картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" по камерам наружного наблюдения, которые были установлены в самом музее, на близлежащих улицах у самой галереи и выездах из Москвы, — рассказал Лайфу источник в МВД России.

По словам собеседника Лайфа из МВД России, внутри здания самой Третьяковской галереи и вокруг неё находятся сотни видеокамер, большая часть из которых входит в систему "Безопасный город".

— Спустя полчаса после похищения самой картины из Т​ретьяковской галереи полицейские, опросив свидетелей кражи и просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещениях музея, с 17:30 до 18:30 27 января 2019 года, идентифицировали похитителя, — рассказывает собеседник Лайфа в столичной полиции.

Сыщики обратились за помощью к техническим специалистам системы видеонаблюдения "Безопасный город", которые, введя данные изображения предполагаемого похитителя, смогли установить его личность, марку автомобиля, на котором он приехал к музею, и отследить его дальнейшие передвижения по Москве и близлежащему пригороду.

Сыщики выяснили, что картину похитил 31-летний житель Одинцовского района Подмосковья, находящейся под подпиской о невыезде и обвиняемый в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

— С момента установления личности грабителя до его задержания прошло чуть более четырёх часов, — рассказали Лайфу в МВД России.

По данным Лайфа, злоумышленника задержали оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России при содействии бойцов центра специального назначения ФСБ России в посёлке Заречное Одинцовского района Московской области около 23 часов 27 января 2019 года.

— На первом же допросе задержанный рассказал, что спрятал картину на одной из строек на окраине Заречного. Картину изъяли и передали в музей. Полотно не пострадало, — рассказал источник Лайфа в правоохранительных органах Москвы.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают его возможных соучастников.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб.

По данным Лайфа, более 200 тысяч видеокамер столичной региональной сети видеонаблюдения "Безопасный город" подключены к системе распознавания лиц. За последние годы из бюджета Москвы на развитие системы потратили около 150 млрд рублей.

Как отмечают в Департаменте информационных технологий Москвы, видеоизображение автоматически анализируется в режиме реального времени: система может установить личность человека на видео, его пол и возраст. Лица на записях сканируются, чтобы их при необходимости можно было сравнить с информацией в различных базах данных, например в фотобазах правоохранительных органов, когда речь идёт о поиске правонарушителя.

Между тем в самой Третьяковке винят в случившемся оптимизацию госрасходов на подразделения вневедомственной охраны Росгвардии, которая началась в 2016 году, когда у российских музеев отобрали охрану МВД, заменив её частными службами безопасности.

Годовой бюджет Третьяковской галереи составляет примерно 1 млрд рублей, но на охрану тратится около 2%.