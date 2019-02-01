Шесть плюс один. Чем известны фигуранты дела Арашукова

В уголовном деле сенатора Рауфа Арашукова и его отца появились новые люди, в том числе его двоюродный брат. Один фигурант заявлял, что его пытали, чтобы выбить показания на семью Арашуковых. Другой скрывается в Эмиратах.

Вчера Басманный суд арестовал "новичков" по статьям о мошенничестве и участии в ОПГ. Под обвинения уже попало семь человек, включая самих Арашуковых, и количество фигурантов может расти. Часть из них занимала важные посты в газораспределяющих компаниях Кавминвод. Лайф разобрался в биографии предполагаемых членов преступного сообщества. Рассказываем, какие ниточки ведут российское следствие в Арабские Эмираты и почему зять сенатора оказался единственным подозреваемым, которого оперативники не могут задержать уже пару месяцев. Попутно выяснилось, что "под каток" попали высокопоставленные сотрудники Центра "Э" МВД, которых обвиняли в пытках нового фигуранта дела Арашуковых. Меж тем следствие проверяет на причастность к хищениям ещё четырёх топ-менеджеров газпромовских структур.

"Великолепная шестёрка"

31 января Басманный суд столицы усилил кордоны для обеспечения безопасности, потому что в этот день рассматривался вопрос об аресте четверых обвиняемых по особо тяжким статьям. Это вторая "порция" арестов по делу об организации убийств и хищения 30 млрд средств "Газпрома" топ-менеджерами газовой корпорации.

На заседаниях решали, где содержать обвиняемых, пока идёт следствие: под домашним арестом, под подпиской или в следственном изоляторе.

Организатором преступного сообщества, созданного в целях хищения денег "Газпрома", следствие считает главу семейства Арашуковых — Рауля Туркбиевича. Закрепившийся за ним ещё в конце нулевых неофициальный титул "газового короля" Кавминвод имеет под собой основания. Арашуков-старший более 20 лет проработал в газовой отрасли, нажив немалое состояние, и успел побывать топ-менеджером в паре десятков дочерних структур "Газпрома".

По обвинениям в мошенничестве и организации преступного сообщества его на два месяца отправили в СИЗО "Лефортово". Две недели из них он проведёт в карантинной одноместной камере.

Арашуков мог похищать миллиарды, когда работал в газораспределяющей фирме "Газпром межрегионгаз Пятигорск" и "Ставропольрегионгазе", считают силовики. Эти конторы отвечают за газоснабжение всего Северного Кавказа.

Другим важным, по мнению следствия, членом ОПС стал 33-летний Руслан Арашуков, племянник Рауля Туркбиевича. Руслан возглавляет газораспределительную "дочку" "Газпрома" в Астрахани. Пока непонятно, какие именно его действия квалифицировали как мошенничество. Предварительно, фабула обвинения может быть связана с эпизодами хищения денег на фиктивно начисленных дебиторских долгах за услуги поставки газа населению.

Как и почти все Арашуковы по мужской линии, Руслан Михайлович с младых лет строит блистательную карьеру в газовой отрасли. В возрасте 21 года он стал заместителем директора "Ставрополькрайгаза". Произошло это аккурат в год, когда предприятие возглавил его дядя Рауль Арашуков. Проработал в этой компании Руслан Михайлович до 2011 года, причём покинул "Ставрополькрайгаз" тогда же, когда оттуда ушёл и дядя. К 2013 году молодой специалист перебрался на высокую должность в пятигорский распределительный филиал "Газпрома". Там тоже успел поработать руководителем Арашуков-старший. На своё нынешнее место работы, в Астрахань, он попал относительно недавно — в середине 2018-го.

Странная история с "пытками"

Третьим под арест пошёл директор филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минводах Гузер Хашукаев. Судя по фотографиям из "Инстаграма" сенатора Арашукова, они с Хашукаевым давние приятели.

Гузер Валерьевич "засветился" в протоколах ещё летом 2018-го. По неподтверждённым сведениям, уже тогда оперативники собирали информацию на Арашуковых и через него пытались получить показания.

Хашукаев на своего друга никаких показаний не дал, зато обвинил оперативника, который его допрашивал, в пытках. Результатом стало уголовное дело о превышении полномочий в отношении начальника отдела центра "Э" по КЧР Рустама Жилетежева. Дело возбудил республиканский Следственный комитет.

— Потерпевший пояснил, что сотрудники полиции из Центра по противодействию экстремизму склоняли его к сотрудничеству и даче ложных показаний, — сообщала пресс-служба СУ СК по КЧР. — Когда он отказался давать интересующие их показания, его стали пытать, в том числе током.

Однако косвенные признаки позволяют предполагать, что дело в отношении оперативника Жилетежева стало результатом борьбы элит в КЧР и на самом деле Хашукаева никто не пытал. Об этом говорит следующий факт. В ноябре Черкесский городской суд посчитал незаконным постановление об объявлении Жилетежева в розыск. Полицейский не скрывался, а показания против него поставлены "под серьёзное сомнение", сообщал "Росбалт".

Фигурант с болезнями

Четвёртым обвиняемым стал 63-летний Николай Романов, который работает заместителем директора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь". Большая часть его карьеры связана с газовыми объектами. В советское время он работал в технадзоре газотехническим инспектором. В "Ставрополькрайгазе" трудился в начале нулевых. В 2012-м успел поработать директором "Газпром межрегионгаза Ставрополь", который до этого возглавлял Арашуков-старший.

Адвокат заявил Лайфу, что Романов не признаёт вины ни по одной статье.

— Не согласны ни с обвинениями, ни с избранием меры пресечения. В материалах, которые следствие представило суду, нет ни одного документа, который подтверждал бы причастность Романова к преступлениям. Ни одного слова свидетеля, ни результатов оперативно-разыскных мероприятий, — объяснил Лайфу защитник Александр Андриенко. — И ни одного документа, который бы обосновывал необходимость избрания столь суровой меры, как арест.

Андриенко готовится обжаловать арест Романова. Юрист сообщил Лайфу, что у его подзащитного имеются тяжёлые заболевания сердца, с которыми, согласно статье 110 УПК, нельзя находиться в СИЗО.

Убийство с давлением

Пока готовилась эта заметка, Следственный комитет допросил шестого фигуранта дела Арашуковых. Вечером 1 февраля его арестовали на 2 месяца в том же Басманном. Это исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз" Алан Кятов. Следствие проверяет его на причастность к выводу средств из распределительных предприятий "Газпрома". Своей вины он не признал.

Последнего, седьмого фигуранта хронологически стоит считать первым: это сам сенатор Арашуков, которого арестовали ещё 30 января. Помимо участия в ОПГ, его обвиняют в организации двух заказных убийств и давлении на свидетеля. За такой "набор" его могут посадить на пожизненный срок.

В 2010-м в Карачаево-Черкесии произошло два громких убийства. С разницей в пару месяцев застрелили лидера черкесского молодёжного движения Аслана Жукова и кандидата на пост премьера республики Фраля Шебзухова.

36-летнего Жукова убили из пистолета с глушителем в марте 2010-го. По горячим следам силовики задержали местного жителя Расула Аджиева. Он назвал ревность мотивом убийства, но в суде дело развалилось. Друзья и родные погибшего связывали преступление с его общественной деятельностью. Тот публично заявлял о растущей в республике межнациональной нетерпимости.

В 2010-м с киллера сняли обвинения и дали право на реабилитацию. Суд решил, что следователи допустили ошибки. Спустя шесть лет Аджиева задержали повторно: как сообщалось, он пришёл с явкой с повинной. На допросе киллер рассказал, якобы убийство Жукова ему заказал Арашуков.

В организации убийства Фраля Шебзухова подозревали двоих: Рустама Копсергенова и Тимура Тулпарова. Как показал на допросе исполнитель убийства, ему предложили полмиллиона и намекнули, что "акция" проводится в интересах Рауфа Арашукова.

— Из протоколов их допросов и допроса другого исполнителя Магомета Джубуева следует, что сенатор выделил полмиллиона на то, чтобы "запугать и побить" Шебзухова, и миллион, чтобы убить Жукова, — говорят в СК.

Рауф Равильевич, как и отец, два месяца проведёт в СИЗО "Лефортово".

— Сенатора по прибытии в СИЗО осмотрели врачи, после чего отправили в карантинный блок, в одноместную камеру, где Арашуков-младший пробудет две недели, — рассказывает собеседник Лайфа во ФСИН РФ. — А вот день Всех влюблённых он встретит уже в общей, трёх- или четырёхместной камере.

На время карантина Арашуков сможет смотреть телевизор, заказывать из тюремной библиотеки книги, газеты. А вот пользоваться услугами интернет-магазина "СИЗО-маг", где подозреваемые покупают продукты, предметы личной гигиены, не сможет.

— Пользоваться "СИЗО-маг" и получать передачи от родственников Рауф Арашуков сможет после того, как закончится "карантин" и на его личном счёте появятся деньги, — объяснили Лайфу во ФСИН.

Вместе с сенатором по статье "Убийство" проходит только один человек. Он же — единственный из списка обвиняемых, кого в минувший четверг не было на скамье подсудимых в Басманном. Следствие безуспешно пытается поймать его примерно с октября.

Зять, с которого есть что взять

Это зять Арашукова-старшего — Руслан Агоев. Ему вменяют убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору (по ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Агоев долгое время работал в газораспределяющих "дочках" "Газпрома", сидел в совете директоров "Ставропольгоргаза" под началом своего тестя.

По показаниям Аджиева, именно Руслан Агоев мог быть тем человеком, через которого Арашуков и "заказал" общественника Жукова.

Неизвестно, имеет ли какое-то отношение зять Агоев и к организации второго убийства, однако суд в материалах по заочному аресту Агоева ссылается в том числе и на следственные документы по убийству Шебзухова.

Как упоминалось выше, Агоева арестовали заочно. Эта процедура подразумевает, что человека физически найти не смогли, но как только найдут — задержат. Он объявлен в международный розыск. Силовикам известно: Агоев скрывается от следствия в Объединённых Арабских Эмиратах.

По версии адвоката Агоева, зять "газового короля" просто находится в Эмиратах на лечении. У Агоева имеется заболевание дыхательной системы, объяснил адвокат Сергей Шишов суду. С обвинениями адвокат не согласен: считает, что силовики нарушили законы об оперативно-разыскной деятельности, когда "копали" под Агоева.

По неподтверждённым данным от источников, Генпрокуратура РФ ещё в ноябре-декабре направила в прокуратуру Арабских Эмиратов запрос о содействии в поиске и задержании Агоева. Шансы на то, что дубайские силовики помогут, довольно высоки — наши страны подписали соглашение о выдаче друг другу преступников.

Агоев женат на дочери Арашукова-старшего Камилле, у него четверо детей. По сведениям из открытых источников, Руслан Мухадинович управляет жемчужиной недвижимой коллекции семьи — огромным отелем "Адиюх-Пэлас".

Карьера у зятя складывалась впечатляюще: согласно данным Kartoteka.ru, он входит в совет директоров каждой из почти 20 дочерних структур АО "Газпром газораспределение Ставрополь". Самим акционерным обществом руководил его тесть — Арашуков-старший.

Следователи нацелились на исторических руководителей

В СК не исключают, что к аферам с газом могут быть причастны почти все директора ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск", возглавлявшие компанию на протяжении последних 15 лет.

Под проверку могут попасть бывший директор пятигорского "Газпром межрегионгаза" Аркадий Деревянко, нынешний замдиректора головной компании "Газпром межрегионгаза" Николай Исаков, экс-министр промышленности и энергетики Саратовской области Сергей Лисовский, а также председатель совета директоров "Газпром межрегионгаза Челябинск" Евгений Дмитриев.

Они менялись в руководстве "Газпром межрегионгаза Пятигорск" фактически ежегодно. Например, Исаков занял этот пост в марте 2007 года, но всего пять месяцев спустя покинул его. Кстати, именно он ещё в мае заявлял, что за два года в России похитили газа на 38 млрд рублей.

По подсчётам следствия, общий ущерб "Газпрому" за время их работы может составить 1 млрд рублей.

Напомним, что оперативники и следователи сейчас ищут активы семьи Арашуковых, ведь примерный ущерб может составлять 30 млрд рублей.