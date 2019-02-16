Стройка без головы. Кто ответит за плохой ремонт здания ИТМО

В субботу вечером в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия в здании Университета ИТМО на Ломоносова, 9. Падали потолки с пятого по третий этаж. Позднее Лайф опубликовал запись момента обрушения и видео первых минут после инцидента. Никто не погиб и не пострадал. Из здания экстренно эвакуировали более 80 человек. Сейчас врио губернатора Петербурга Александр Беглов дал поручение всё же проверить, не осталось ли кого под завалами, поэтому развалины изучают кинологи с собаками.

Исследовательский Университет информационных технологий (ИТМО) располагается в историческом здании бывшего Императорского коммерческого училища, что стоит у знаменитых "пяти углов", о которых пел Высоцкий. Построено оно в 1869–1871 годах в стиле неоренессанса. Симметричное, с прямоугольными внутренними двориками, оно стало достойным представителем своего стиля в архитектуре.

Несколько лет назад этот памятник культуры, над которым работал по заказу императорского двора архитектор Михаил Макаров, автор проекта приходского дома при Исаакиевском соборе, был отдан нескольким реставрационно-ремонтным фирмам. Здание неизбежно ветшало, но ИТМО, видимо, не хотел или не мог себе позволить полноценной реставрации всего здания разом. Поэтому обращался к разным строительным фирмам по мере надобности, каждая из которых выполняла свой участок работ. Одна фирма ремонтировала канализацию, другая ставила кондиционеры, третья подновляла интерьеры аудиторий.

В телеграм-каналах уже начали появляться сообщения, что якобы уже задержан директор одной из таких реставрационных фирм и его допрашивают. Речь может идти о компании "Петербург — Реставрация". Однако на портале госзакупок нет ни одного контракта ИТМО с этой фирмой. Не исключено, что она действовала по договору субподряда, то есть сотрудничала не напрямую с университетом.

Фирма интересна тем, что её директор и совладелец Никита Барабанщиков раньше работал директором Архитектурного бюро № 1. Бюро разрабатывало проект реконструкции фасадов зданий Санкт-Петербургской бумажной фабрики — филиала Гознака и имело отношение к реконструкции одного из зданий Петропавловской крепости.

Пока официального подтверждения тому, что в ИТМО работала именно фирма Барабанщикова, Лайф не получил. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). Теперь силовики будут искать, какая именно фирма из многочисленных подрядчиков имела отношение к этим работам, и изымать там техническую документацию.

Лайф изучил основных подрядчиков по ремонту здания ИТМО. Согласно базе СПАРК и данным портала госзакупок, на конкурсах по ремонту наиболее успешными были фирмы "Гранд — Технолоджи", "Борей" и "Империал". Последняя, говорит СПАРК, в 2017–2018 годах заключила контрактов с ИТМО на 15 млн, в том числе занималась капитальным ремонтом помещений в здании на Ломоносова, 9.