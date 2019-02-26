Парень из Приамурья избил малыша до комы, изображая в Сети "крутого мужика"

Парень, который сам выглядит как ребёнок, предположительно, жестоко избивал своего пасынка в течение трёх дней.

18-летний отчим из Белогорска в Амурской области избил годовалого малыша якобы потому, что тот капризничал. У мальчика диагностировали перелом основания черепа, рёбер, руки. Его 17-летняя мать вызвала скорую, только когда сын перестал подавать признаки жизни.

Однако в соцсетях Владимир Г. показывал себя "любящим родителем", выкладывая милые фото с мальчиком. Парень указал, что главное в жизни для него — семья и дети, и даже поставил статус "Женат". С 17-летней мамой мальчика он тоже познакомился в Сети, и недавно они сняли вместе квартиру. Девушка взяла на неё деньги у приёмной матери, сказав, что хочет купить телефон.

Но на странице он постил достаточно агрессивные высказывания и цитаты из "пацанских пабликов". Например, о том, что отвечает людям "не добром, а взаимностью" и не жалеет о плохих поступках.

Я ни на секунду не жалею, что поступил плохо с некоторыми людьми. Была бы возможность — я бы вернулся назад и поступил с ними ещё хуже Владимир Г.

А плохие поступки в жизни парня были и до этого. Владимир уже проходил по делу о побоях, грабеже и вымогательстве. Своё отношение к решению конфликтов и ограничению свободы он тоже выразил в одном из постов: "Бей всегда первым, с тюрьмы выйдешь — с могилы нет." Только, кажется, парень перепутал избиение беззащитного малыша с "пацанскими разборками".

Сейчас мальчик находится в больнице и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, пишет Амурская служба новостей. Владимира задержали, возбуждено дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего".