Появилось видео, как люди безразлично смотрят на убийство школьницы в Перми

Страшное событие потрясло Пермский край, но поражает не только жестокость, с которой парень убивал свою возлюбленную.

На жутких кадрах ролика видно, как 20-летний Андрей А. идёт рядом со своей 17-летней возлюбленной по улице в посёлке Яйва Пермского края. А затем внезапно сбивает с ног и начинает свою чудовищную атаку. Якобы заподозрив школьницу в измене. Парень яростно бил девушку ногами и руками, а потом взялся за нож.

При этом непонятно, что шокирует больше: жестокость Андрея или равнодушие людей. Прохожие просто смотрели, как изувер в течение нескольких минут истязает возлюбленную, прежде чем кто-то вмешался и догадался вызвать полицию и скорую. Но было уже поздно. От многочисленных травм девушка умерла по пути в больницу. А парень пустился в бега, однако полиции удалось его задержать. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".