Король энергетики. Министр без портфеля Абызов ответит за хищение 4 млрд рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего министра Открытого правительства России долларового миллиардера Михаила Абызова по статьям 210 УК ("Организация и участие в преступном сообществе") и 159 УК ("Мошенничество в особо крупном размере"). Следователи считают, что Абызов вместе с сообщниками похитил в 2011–2014 годах 4 млрд рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и "Региональные энергетические сети". Если вина экс-министра будет доказана, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

По данным Лайфа, 46-летнего экс-министра Михаила Абызова оперативники ФСБ РФ задержали в Подмосковье, когда он собирался ехать в аэропорт, чтобы вылететь на частном самолёте в Италию к молодой 29-летней супруге Валентине Григорьевой, которая ждала мужа на шикарной вилле в Тоскане.

Как утверждают собеседники Лайфа из спецслужб, Михаил Абызов ещё в начале прошлой недели приехал в Москву из Италии, чтобы быстро и по-тихому решить свои финансовые дела, и затем планировал улететь в Европу. Экс-министр и его семья давно перебрались жить за границу. У следователей есть данные, что у Абызова также имеется недвижимость в Италии, США, Великобритании.

Министр без портфеля был задержан в рамках уголовного дела о хищении денег у энергетических компаний.

— Следственным комитетом возбуждено уголовное дело против Михаила Абызова, который в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих компаний, создал и возглавил преступное сообщество, — рассказали Лайфу в СКР.

По данным следствия, в ОПС вошли Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Следователи считают, что ОПС Абызова с помощью афер похитило у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" — крупнейших энергооператоров в Новосибирской области — 4 млрд рублей. По версии следствия, деньги были выведены за границу. Эти аферы, как считает следствие, поставили под угрозу энергетическую безопасность сразу нескольких регионов России.

Напомним, Михаил Абызов в 2012–2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Однако во время реформы правительства после переизбрания Владимира Путина президентом России эта должность была упразднена, и Абызов в обновлённое правительство не вошёл.

Главными итогами своей работы он назвал перезагрузку общественных советов при органах власти, подготовку Экспертным советом при правительстве более 1,2 тыс. заключений по вопросам социально-экономического развития страны и запуск портала обсуждения проектов нормативных правовых актов.

Однако в прошлом году Абызов узнал, что у силовиков появились к нему вопросы. Он не стал дожидаться ареста и уехал жить за границу, где у него давно был подготовлен плацдарм.

— В октябре 2018 года, опасаясь ареста по подозрению в мошенничестве с деньгами государственной Российской венчурной компании (РВК), у которой было похищено 1,3 млрд рублей через американскую компанию Alion Energy, в совет директоров которой входил Абызов, он скрылся в Италии, — рассказывает собеседник Лайфа в СК РФ.

Якобы аффилированная с фондом офшорная компания инвестировала в Alion Energy. Обвинения в присвоении средств были предъявлены Михаилу Чучкевичу, члену совета директоров Alion Energy, и Яну Рязанцеву, тогдашнему члену правления РВК.

До перехода на госслужбу Абызов работал на руководящих должностях в "Новосибирскэнерго", входил в правление РАО "ЕЭС России", был гендиректором "Кузбассразрезугля" и председателем совета директоров Ru-Com.

Абызов всегда был при деньгах. Ещё в 2011 году в рейтинге Forbes он занял 76-е место с состоянием в размере $1,2 млрд. В 2015 году министр был назван самым богатым чиновником в правительстве. В тот год он заработал свыше 455 млн рублей и имел два земельных участка с домами, три квартиры, пять легковых автомобилей, четыре мотоцикла и один вертолёт. В 2017 году Абызов занял только пятое место в рейтинге богатых членов правительства, заработав 181 млн рублей. При этом в декларации за тот год он указал четыре квартиры общей площадью 331 кв. метр, два автомобиля марки Mercedes-Benz, четыре мотоцикла, один вертолёт и снегоход.

В 2018 году эксперты Forbes оценили состояние Абызова в $600 млн, в рейтинге "200 богатейших бизнесменов России" он занял 162-е место.

Следователи проверяют информацию, что он ведёт энергетические проекты в Англии, США, имеет офшоры на Кипре, Британских Виргинских и Каймановых островах.

До Абызова уголовные дела возбуждались и в отношении других высокопоставленных российских чиновников, в том числе и отставников. Так, в 2008 году к пяти с половиной годам лишения свободы был приговорён бывший глава Министерства по атомной энергии Евгений Адамов, позднее срок был заменён условным.

Однако самым известным стал случай с Алексеем Улюкаевым. В ноябре 2016 года Улюкаев, занимавший тогда пост министра экономического развития, был задержан и обвинён в вымогательстве взятки в размере $2 млн у главы "Роснефти" Игоря Сечина. В декабре 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130,4 млн руб.