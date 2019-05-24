Студентка погибла на свидании с парнем, когда пыталась сделать красивое фото

Мишель Кейси из Портленда, США, наслаждалась прогулкой по скалистому побережью со своим парнем. Она хотела сфотографировать вид, открывающийся с горы Некани на океан, но сорвалась вниз.

21-летняя студентка прогуливалась по скалистой тропе, наслаждаясь видом, открывающимся на Тихий океан с горы Некани, штат Орегон. Делая фото на память, она поскользнулась и сорвалась вниз с высоты 30 метров, сообщает Daily Mirror.

Падение Мишель затормозило дерево — если бы не оно, девушка бы оказалась прямо в океане. Спасателям удалось поднять пострадавшую и доставить в больницу, но медики не смогли ничего сделать. Сообщается, что Мишель стала донором и после смерти спасёт жизнь двух человек благодаря пересадке органов.

Мишель училась в университете, работала баристой в "Старбаксе", а на свой день рождения попросила друзей не дарить подарки, а перевести деньги в приют, который ищет новых хозяев собакам, пострадавшим от жестокого обращения. Она любила проводить время на пляже и наслаждаться прогулками на природе. Друзья описывают её как жизнерадостную и добрую девушку.

Очевидцы сняли, как турист сорвался в грязевой поток, прыгая на обрыве ради фото