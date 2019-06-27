Акулы растерзали нырявшую с маской студентку, пока её семье оставалось наблюдать

Студентка Джордан Линдси из Торранса, США, поехала на Багамские острова вместе со своей семьёй. Там они отправились на прогулку на катере, чтобы позаниматься подводным плаванием. Девушка уже ныряла с маской, когда её родственники заметили нечто страшное, пишет The Sun.
Они увидели, как к девушке приближаются три акулы. Родители в ужасе стали кричать, чтобы предупредить дочь о надвигающейся опасности, но та их не слышала. На глазах у семьи хищные рыбы напали на плавающую студентку и стали терзать. Они успели оставить укусы по всему телу и оторвать правую руку, прежде чем девушку удалось вытащить из воды. Джордан экстренно доставили в больницу, где медики констатировали её смерть.
По словам близких, Джордан была доброй и милой девушкой, которая очень любила животных. Она изучала экологические коммуникации в Университете Лойола Мэримаунт.
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