Не оставляйте ребёнка без присмотра на платформе: появилось шокирующее видео

Жуткое происшествие, едва не закончившееся трагедией, попало на камеру в Новом Южном Уэльсе, Австралия.

В Сети широко распространился ролик, на кадрах которого видно оживлённую платформу на вокзале. Среди прочих пассажиров к открытым дверям поезда шла женщина, толкая коляску одной рукой и держа малыша в другой. Рядом с ней находился её четырёхлетний сын. Мальчик попытался войти в вагон, но провалился в зазор между поездом и платформой.

Часть шокированных очевидцев попытались вытащить ребёнка, пишет Mirror. В то время как другие поспешили предупредить машиниста об инциденте и задержать отправление поезда. К счастью, мальчика удалось спасти. Но власти понадеялись, что этот эпизод послужит уроком родителям, чьи дети отправились на летние каникулы. Поэтому они только сейчас решили опубликовать видео, снятое ещё в феврале.

Быстрая реакция мамы спасла жизнь малышу, когда тот сорвался с перил — видео