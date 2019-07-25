Мать бросила младенца под дверью, оставив вместе с ним страшную записку про отца

Плачущего малыша нашли на пороге одной из квартир в городе Орландо (штат Флорида, США).

Мать подбросила завёрнутого в рубашку малыша, оставив вместе с ним страшную записку. В ней она написала, что оказалась в жуткой ситуации: отец мальчика пытался их убить. Также она отметила, что ребёнок родился только вчера.

Он был один в ванной. Его отец пытался убить нас. Пожалуйста, сохраните это в тайне и отвезите в больницу. Отец — очень опасный человек. Мне так жаль. Я пыталась помыть его и накормить Из текста записки

Плачущего кроху обнаружили жильцы. Они вызвали полицейских, и те доставили ребёнка в больницу. По словам врачей, малыш здоров и ему ничего не угрожает, пишет Metro. Теперь правоохранителям предстоит отыскать его мать и удостовериться, что она тоже находится в безопасности.

Согласно закону штата Флорида, родители имеют право оставить своих новорождённых детей, но только в специально отведённых для этого безопасных местах. Они расположены в том числе при больницах и пожарных отделениях. Поэтому, по словам сержанта Орландо Берналя, мать малыша, скорее всего, нарушила закон, бросив его просто под дверью: "Это очень серьёзно. Речь идёт о ребёнке, которому всего один день, конечно, он не может позаботиться о себе".

Младенца бросили в аэропорту, прошло 33 года, и парень наконец узнал имя матери