Под Одессой блогерша, боясь за свою жизнь, показала, как бывший изрезал её тело

Жительница города Южный Одесской области обладала привлекательной внешностью и вела довольно успешный "инстаграм". Но теперь её тело покрывают жуткие шрамы, а девушка боится за свою жизнь и безопасность близких.

Ольга Бурдейная обратилась на своей странице в "Инстаграме" с просьбой о помощи. Девушка рассказала страшную историю и приложила не менее пугающие фото. По словам блогерши, 14 июня на неё напал её бывший молодой человек Алексей Д. и нанёс ей 19 ножевых ранений по всему телу. Ольга отметила, что тот день мог стать для неё последним, если бы не вмешались прохожие. Несколько мужчин прибежали на её крики и скрутили преступника, пишет "Южный вестник".

Я получила глубокое ранение в шею, в область спины, рук, лица, порезанное ухо, пробитое лёгкое. <...> Волей случая я оказалась жива, хотя была на волоске от смерти Ольга Бурдейная

Парня отправили в СИЗО, а 12 сентября состоялось первое судебное слушание. И решение судьи Ольга сочла неправильным. Нападавшего отпустили под домашний арест до следующего заседания, хотя он совершил покушение на убийство. И теперь девушка снова вынуждена бояться за свою жизнь. По словам украинки, экс-бойфренд может совершить повторное покушение или угрожать безопасности её близких.

Боюсь, оказавшись на воле, подсудимый может угрожать моей жизни и семье. <...> Я, молодая девушка, перенёсшая жестокость, физическую боль и психологическую травму, надеялась на справедливое решение судей. <...> Моей боли и разочарованию нет предела Ольга Бурдейная

Сейчас у Ольги в "Инстаграме" более 10 тыс. подписчиков. Среди довольно скромных фото, которые она выкладывает, — снимки из балетного класса, фотографии с животными. А теперь ещё и со шрамами, а также с печальными глазами девушки. Она надеется, что её "горькая история найдёт живой отклик" в сердцах других и благодаря распространению информации покушение на убийство не окажется безнаказанным.

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