Камера сняла страшный момент, как мост на Тайване обрушился под бензовозом

Инцидент произошёл в тайваньской рыбацкой деревне. Как минимум 14 человек пострадали, ещё шестерых ищут спасательные службы.

В уезде Илань, на востоке Тайваня, обрушился арочный мост, погребая под собой людей и рыбацкие лодки. В тот момент по нему проезжала автоцистерна, которая рухнула вместе с мостом и, по словам очевидцев, загорелась. Катастрофа попала на камеры видеонаблюдения.

Сейчас на месте работают спасатели. Сообщается как минимум о 14 пострадавших, однако реальное количество жертв, как и причины инцидента, только предстоит выяснить. По словам властей, несмотря на то что мост обрушился спустя несколько часов после тайфуна "Митаг", они не собираются делать поспешных выводов о том, что именно ураган мог ослабить конструкцию, сообщает Daily Mail.

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