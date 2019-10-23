Парень устроил свадьбу на похоронах, чтобы исполнить мечту умершей возлюбленной

Девушка долгое время боролась с раком молочной железы, но выиграть битву ей не удалось.

Сюй Шинан и его избранница Ян Лю из Китая познакомились ещё в 2007 году. Они оказались однокурсниками и долго общались в соцсетях, пока не поняли, что это любовь. В 2013 году пара зарегистрировала свой брак и начала готовиться к свадебной церемонии, но планам не суждено было сбыться, пишет Daily Mail.

Вскоре девушка стала жаловаться на странную боль в груди, и ей поставили страшный диагноз: рак молочной железы. Жизнь перевернулась с ног на голову. Последовало серьёзное изнурительное лечение, один курс химиотерапии сменял другой. Но, по словам Сюя Шинана, его возлюбленная никогда не плакала и встречала каждый день с улыбкой. В 2017-м болезнь отступила, и обрадованная пара стала копить деньги на квартиру и свадебную церемонию. Но счастье снова продлилось недолго.

Ян Лю лечилась, но ей становилось всё хуже. В начале октября 34-летняя китаянка впала в кому и через неделю скончалась. 35-летний муж даже не успел попрощаться с возлюбленной, но увидел, что перед смертью она выбирала в интернет-магазине свадебное платье. Шинан несколько дней, не отходя, провёл у тела любимой, а потом решил исполнить её мечту. Он купил самое красивое платье и устроил свадебную церемонию на похоронах. Покойница в наряде невесты лежала в окружении 169 букетов роз, а над телом склонился убитый горем супруг.

Моя жена говорила, что никто не должен плакать, когда она умрёт. Я сдерживал свои слёзы в тот день, но, когда её тело отправили на кремацию, я больше не мог бороться Сюй Шинан

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