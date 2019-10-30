Пропавшую миллионершу нашли залитой бетоном в её собственном холодильнике

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Фото © Twitter/DiazHub

58-летнюю Ванни Джирачароенинг пропала 18 октября после посещения храма в городе Чиангмай, Таиланд. И вот полицейских потрясла страшная находка.

Об исчезновении миллионерши-застройщицы, которая часто жертвовала крупные суммы храмам и больницам, сообщил её брат Ворафан. Он поднял тревогу, когда младшая сестра перестала выходить на связь, не отвечая на его сообщения. А позже соседи женщины пожаловались на гнилостный запах, идущий из её дома.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/DiazHub" target="_blank">DiazHub</a></p>

Именно там позже правоохранители обнаружили труп бизнесвумен, пишет Metro. Тело женщины было залито бетоном и спрятано в её собственном холодильнике. Руки и ноги покойной были связаны, а на голове находился пакет.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/newsypeople" target="_blank">newsypeople , </a><a href="https://twitter.com/KONGPOP_ARAMBOY" target="_blank">KONGPOP_ARAMBOY</a></p>

В чудовищном преступлении стражи порядка подозревают её друга, который исчез после трагедии. Также пропали её автомобиль и банковские карты, а с её счёта несколько раз снимали крупные суммы. При этом часть лица подозреваемого попала на камеру наблюдения рядом с одним из банкоматов. Сейчас полицейские проверяют пограничные пункты, опасаясь, что убийца может сбежать за границу.

Мы связались с банком, клиентом которого была Ванни, и получили информацию о том, что деньги кто-то снял уже после её смерти. <...>

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