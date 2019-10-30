19-летнюю москвичку, которая молила о помощи, вытолкнули с седьмого этажа

По словам соседей, они слышали отчаянный крик девушки, но подумали, что молодые люди просто развлекаются.

Викторию П. нашли без сознания со множественными переломами у одного из домов в районе "Динамо", пишет телеграм-канал Mash. Перед страшным происшествием девушка кричала: "Помогите! Вадим, не надо!" А затем, по рассказам соседей, они услышали звук падения тела на землю.

Однако сам Вадим, к которому обращалась девушка, утверждает, что во время инцидента сидел в соседней комнате и ничего не слышал. Парень настаивает на своей невиновности. Правоохранители смогут выяснить, что же случилось на самом деле, когда Виктория придёт в себя. Сейчас она находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.

Судя по соцсетям, Вика ведёт достаточно замкнутый образ жизни. В друзьях всего четыре человека, на многих фото она зачастую скрывает лицо. При этом девушка периодически постила записи о несложившейся любви: "Красиво же он тебя сломал, милая". И внутренних переживаниях: "— Ты же нормальная была, что случилось? Я притворялась". Также москвичка увлекается поэзией, фотографией и подписана на паблики про ЗОЖ и фитнес.

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