Сына миллионера нашли убитым в багажнике брошенной на обочине машины

По словам друзей, у 34-летнего ветерана войны в Ираке Адриана Бонара остались жена и дети.

Тело экс-военного неподалёку от города Анахайма, США, обнаружили сотрудники дорожного патруля. Они наткнулись на брошенный на обочине "лексус", в багажнике которого лежал труп, завёрнутый в брезент и замотанный скотчем, пишет Mirror.

Позже выяснилось, что автомобиль был зарегистрирован на жительницу Сан-Диего, но ранее никто не заявлял о его угоне. При этом, по заявлениям правоохранителей, сам Бонар нередко посещал мотели в этом городе.

Примечательно, что Адриан — сын миллионера Брайана Бонара, который перебрался из Шотландии в США, где владеет ресторанным бизнесом. По отзывам друзей и семьи погибшего, парень был добрым и любящим человеком, и кто может стоять за чудовищным преступлением, пока не понятно. Бонара похоронили с военными почестями, а один из его сослуживцев написал о друге трогательный пост.

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