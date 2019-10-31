Сына миллионера нашли убитым в багажнике брошенной на обочине машины

1

Фото © Facebook / Adrian Bonar,Pauline Gourdie

По словам друзей, у 34-летнего ветерана войны в Ираке Адриана Бонара остались жена и дети.

Тело экс-военного неподалёку от города Анахайма, США, обнаружили сотрудники дорожного патруля. Они наткнулись на брошенный на обочине "лексус", в багажнике которого лежал труп, завёрнутый в брезент и замотанный скотчем, пишет Mirror.

<p>Справа Адриан Бонар с сестрой. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/adrian.bonar.94?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARCPMJkcQn52RaG2zfsB-qaMctJdOXLva9jTPt5M_u81cB8sb3HyPMRQS6rPHtIp5Gf4S8wFD5wWbeQc&tn-str=%2AF" target="_blank">Adrian Bonar,</a><a href="https://www.facebook.com/pauline.gourdie?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCdFdy26wEC0wHAOVP4YANTIJHtgThphHE68n3Ae-QRdftyKey5RXt6QLuoa4lYWaOivvk0uqj0u6I7&hc_ref=ARTtzIC1CJEPG20CexEOFMl8-s1gfVo_bjC2vSls5P78_Ih8gq9JItjObEsSmsBkqSs" target="_blank">Pauline Gourdie</a></p>

Позже выяснилось, что автомобиль был зарегистрирован на жительницу Сан-Диего, но ранее никто не заявлял о его угоне. При этом, по заявлениям правоохранителей, сам Бонар нередко посещал мотели в этом городе.

<p>Адриан Бонар и Густаво Диас (слева). Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/RealtorGus?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBkpSFbuvmXbQ11oPe-M7OAYE1heutpA6W5isoOS2n3hCRTUGtwwt3sdnsxb4caLxx6B28Z2nEqG-Nt&hc_ref=ARRlvs8CV_9pSRkvlOlpuzxbv7CwaqxqcziYiH2K3w4MuFb-d_Nyvt-5RdgSM4GTPl0&fref=nf" target="_blank">Gustavo Dias</a></p>

Примечательно, что Адриан — сын миллионера Брайана Бонара, который перебрался из Шотландии в США, где владеет ресторанным бизнесом. По отзывам друзей и семьи погибшего, парень был добрым и любящим человеком, и кто может стоять за чудовищным преступлением, пока не понятно. Бонара похоронили с военными почестями, а один из его сослуживцев написал о друге трогательный пост.

Сегодня мне сообщили о том, что потерял одного из своих товарищей в результате бессмысленного убийства. Он выжил в Ираке, но не среди людей, которых поклялся защищать

Густаво Диас, сослуживец

Пропавшую миллионершу нашли залитой бетоном в её собственном холодильнике

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×