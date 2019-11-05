"Боюсь не стать мамой": Что постила в соцсетях беременная, убитая нижегородцами

На днях на одной из улиц Нижнего Новгорода произошёл пожар в многоэтажном доме. Прибывшим на место пожарным не удалось спасти девушку, находившуюся в квартире. Но позже во время расследования выяснилось, что дела обстоят куда сложнее и страшнее.

В тот вечер в гости к Татьяне З. нагрянули двое знакомых. Во время застолья все трое что-то не поделили, и парни напали на беременную хозяйку дома с ножом. Они вынесли все украшения и, чтобы замести следы преступления, подожгли квартиру. Прибывшим пожарным сообщники заявили, что внутри никого не осталось. Погибшая девушка была на пятом месяце и ждала двойню.

Судя по страницам в соцсетях, 20-летняя Таня была обычной девушкой без каких-либо странностей. Она увлекалась фильмами и современной российской музыкой. Постила на своей стене рецепты различных вкусностей и жизненные цитаты про настоящих женщин. Нижегородка интересовалась косметикой и маникюром и постоянно выкладывала красивые дизайны для ногтей.

Таня уже вовсю готовилась к пополнению и часто размещала записи про детей и материнство: "Стать мамой-одиночкой не страшно. Страшно не стать мамой вообще", "Ceрдце матери ширoко. Для всех дeтeй есть в нём мecто", "Мама — человек, который будет любить тебя несмотря ни на что. До последнего вздоха". Она с надеждой смотрела в будущее и с нетерпением ждала того момента, когда сможет наконец-то взять на руки своих малышей.

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Но девушка не забывала и о корнях, постоянно выражая благодарность папе, бабушке и маме: "Цените своих родителей — они единственные, кто не оставит вас в любой сложившейся ситуации". Несмотря на это, мать Тани будто даже не заметила, что лишилась в один день и дочери и внуков, пишет Life Shot. Женщина пила не просыхая, и в этой трагедии её больше взволновало состояние квартиры. Убийц — 19 и 27 лет — поймали в тот же день, и теперь им грозит огромный срок, вплоть до пожизненного.

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