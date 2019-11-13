Девушка из Урюпинска показала, как бывший муж изуродовал ей лицо "розочкой"

Драма между бывшими супругами разыгралась в субботу, 9 ноября. По словам пострадавшей, ей наложили 13 швов.

На страничке 30-летней Ирины в соцсетях появились жуткие фотографии. Девушка показала лицо, опухшее от ударов и покрытое швами. И написала, что это дело рук её бывшего мужа. Пара прожила вместе около года, но отношения быстро разладились: якобы парень и раньше поднимал на жену руку.

А это я теперь такая красивая. Спасибо бывшему мужу-шизику, только на лице 13 швов, рука тоже вся зашита! Вот такая любовь у него. Это за всё хорошее, что ему сделала. А получила то, что получила. Верила, надеялась, что он изменится, а он всё хуже Ирина Н.

А за несколько часов до происшествия она выкладывала весёлые фото с любимыми коллегами, с которыми устроила корпоратив. Именно с него и возвращалась девушка, когда встретила бывшего возлюбленного Виктора Л. По словам Ирины, он стал её оскорблять и унижать, а потом напал и изуродовал лицо разбитой бутылкой. Экс-супруг отпустил девушку и скрылся, лишь когда соседи вызвали полицию, пишет V1.ru.

Когда я уже подошла к двери квартиры, он шёл следом. Я сказала ему, чтобы шёл домой. Но он отобрал у меня бутылку коньяка, которую я несла от девчонок, разбил её и вот этой так называемой розочкой, горлышком начал наносить мне удары и резать Ирина Н.

Судя по всему, до инцидента девушка всё ещё переживала из-за разрыва. Многие записи на стене были посвящены неудачным отношениям: "Мы сами виноваты в своих бедах. Слишком любим, слишком много отдаём, слишком много позволяем", "И у бесконечной любви наступает конец". А в топе подписок — паблик с названием "Бывший".

Депутат Госдумы Оксана Пушкина уже выразила готовность помочь девушке, но та должна направить письменное обращение, отмечает "Говорит Москва". Однако, по словам Пушкиной, статья, под которую подпадает Виктор, не предусматривает лишения свободы. И во время следствия законодательство не сможет защитить Ирину от новых побоев.

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