Камера сняла, как легковушка упала в провал, появившийся под колёсами грузовика

С проблемой плохих дорог сталкиваются люди по всему миру. На этот раз не повезло автолюбителям из города Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия.

На кадрах, снятых камерой наблюдения, можно видеть, как гружёный самосвал проехал по дороге и в асфальте разверзлась огромная дыра. Вслед за этим появилась белая легковушка, которая почему-то затормозила рядом с провалом. А водитель другого автомобиля не успел среагировать и упал в пролом.

В провалившейся машине находились мама с дочкой, отмечает G1. Женщина получила лёгкие травмы, её отправили в больницу со сломанным носом. По словам местных властей, неподалёку располагается стройка и, предположительно, постоянное движение грузовиков в итоге разрушило дорогу.

Мы просто ехали и упали. Она [дыра] появилась из ниоткуда. Затем мы открыли двери и попытались выбраться Девочка, находившаяся в упавшей машине

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