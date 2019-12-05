Ревнивый муж забил жену до смерти, приказав проглотить обручальное кольцо

За несколько месяцев до гибели девушка говорила родственникам, что боится погибнуть от руки супруга.

28-летнего Шона Дайсона из Андовера, Англия, обвиняют в убийстве его 30-летней супруги Люси-Энн Раштон. В роковой вечер он набросился на девушку после того, как ей позвонил бывший бойфренд. Ревнивец просто впал в бешенство и велел жене проглотить обручальное кольцо, заявив, что они больше не вместе. Та подчинилась и положила украшение в рот, но, видимо, не успела проглотить, так как позже его нашли на лестнице.

Одним скандалом мужчина не ограничился. Он начал жестоко избивать ногами супругу, с которой прожил девять лет, пока не забил её до смерти. Вскрытие показало, что у Люси были сломаны рёбра в 37 местах, грудина и пробиты лёгкие, пишет The Sun.

За несколько месяцев до гибели девушка жаловалась, что уверена в страшной вещи: муж собирается с ней что-то сделать. По словам прокурора, Дайсон и раньше поднимал на жену руку и Люси долгое время была жертвой насилия в семье.

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