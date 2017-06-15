Путин перечислил главные проблемы в российской экономике

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным традиционно началась с обсуждения экономических проблем нашей страны. По словам главы государства, наиболее острой из них является снижение реальных доходов граждан за последние несколько лет.

— Особенно тревожно то, что увеличилось количество людей, живущих за чертой бедности, получающих доходы ниже прожиточного минимума, — подчеркнул президент.

Тем не менее рост ВВП из квартала в квартал позволяет говорить о том, что российская экономика выходит из рецессии, отметил глава государства.

Для закрепления наметившихся успехов Путин видит необходимость в увеличении числа рабочих мест и наращивании производительности труда.