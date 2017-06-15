Путин перечислил главные проблемы в российской экономике

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным традиционно началась с обсуждения экономических проблем нашей страны. По словам главы государства, наиболее острой из них является снижение реальных доходов граждан за последние несколько лет.
— Особенно тревожно то, что увеличилось количество людей, живущих за чертой бедности, получающих доходы ниже прожиточного минимума, — подчеркнул президент.
Тем не менее рост ВВП из квартала в квартал позволяет говорить о том, что российская экономика выходит из рецессии, отметил глава государства.
Для закрепления наметившихся успехов Путин видит необходимость в увеличении числа рабочих мест и наращивании производительности труда.
За остальными событиями прямой линии с президентом следите в нашей текстовой трансляции.
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