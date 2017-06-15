Путин о главном достижении России: У нас снизилась младенческая смертность

Президент России Владимир Путин во время прямой линии рассказал об одном из главных достижений нашей страны. По словам главы государства, в России снизилась младенческая и материнская смертность.
— Положительные сдвиги в экономике повлияли и на социальную сферу: детская смертность снизилась на 3%, материнская — на 4%, средняя продолжительность жизни составляет 72 года, — добавил Путин.
Напомним, что устранение негативных тенденций в сфере здравоохранения и преодоление спада в демографии — одни из ключевых пунктов послания президента России Федеральному собранию.
За остальными событиями прямой линии с президентом следите в нашей текстовой трансляции.
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