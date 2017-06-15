Путин о главном достижении России: У нас снизилась младенческая смертность

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Путин о главном достижении России: У нас снизилась младенческая смертность

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Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов

Глава государства подчеркнул, что также выросла средняя продолжительность жизни. Теперь она составляет 72 года.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии рассказал об одном из главных достижений нашей страны. По словам главы государства, в России снизилась младенческая и материнская смертность.

— Положительные сдвиги в экономике повлияли и на социальную сферу: детская смертность снизилась на 3%, материнская — на 4%, средняя продолжительность жизни составляет 72 года, — добавил Путин.

Напомним, что устранение негативных тенденций в сфере здравоохранения и преодоление спада в демографии — одни из ключевых пунктов послания президента России Федеральному собранию.

За остальными событиями прямой линии с президентом следите в нашей текстовой трансляции. 

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