Путин о главном достижении России: У нас снизилась младенческая смертность

Глава государства подчеркнул, что также выросла средняя продолжительность жизни. Теперь она составляет 72 года.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии рассказал об одном из главных достижений нашей страны. По словам главы государства, в России снизилась младенческая и материнская смертность.

— Положительные сдвиги в экономике повлияли и на социальную сферу: детская смертность снизилась на 3%, материнская — на 4%, средняя продолжительность жизни составляет 72 года, — добавил Путин.

Напомним, что устранение негативных тенденций в сфере здравоохранения и преодоление спада в демографии — одни из ключевых пунктов послания президента России Федеральному собранию.