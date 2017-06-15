Путин предложил выдавать часть маткапитала на руки родителям на расходы

Российский лидер напомнил, что уже более семи миллионов матерей получили средства, и почти половина ими воспользовалась.

Президент России Владимир Путин предложил выдавать часть материнского капитала на руки родителям на текущие расходы. При этом глава государства добавил, что выделенные государством деньги должны тратиться на ключевые вещи.

Российский лидер также рассказал об эффективности маткапитала как механизма повышения рождаемости, напомнив о введении выплаты за третьего ребёнка в регионах со сложной демографической ситуацией.

— Сразу на 37% рождаемость там выросла, — добавил Путин.

Ранее Лайф писал, что во время прямой линии президент рассказал о снижении младенческой и материнской смертности.