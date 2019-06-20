Путин согласился с тезисом, что россиянам "жить стало тяжелее"

Президент России Владимир Путин согласился с прозвучавшим на прямой линии тезисом, что россиянам "жить стало тяжелее". Он пояснил, что действительно реальные доходы россиян сокращались, однако теперь они начали восстанавливаться.

— Реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет, теперь они начали восстанавливаться, — сказал глава государства.

Лидер страны также напомнил, что с этой ситуацией должны помочь нацпроекты. Глава государства подчеркнул, что вокруг них строится работа властей страны. Именно национальные проекты должны поставить российскую экономику "на новые рельсы".