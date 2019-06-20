Путин сообщил о росте средней номинальной зарплаты

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с 2013 года номинальная зарплата выросла с 33 тысяч до 45 тысяч рублей. Он пояснил, что речь идёт о среднем показателе по стране.

— Я сразу хочу оговориться, чтобы люди на меня не сердились, я говорю о средних цифрах. У нас большая разница и по отраслям, и по регионам, — пояснил Путин.

По словам главы государства, реальные доходы населения сокращались в течение нескольких лет, но теперь они растут. Кроме номинальной зарплаты повысились пенсии и МРОТ. Путин подчеркнул, что в 2019 году индексация пенсий по старости составила 7,05%.

Напомним, с 1 апреля 2019 года размер государственных и социальных пенсий вырос на 2%.