Путин заявил, что регионам перечислили деньги на льготные лекарства

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии обратил внимание на важность обеспечения населения жизненно важными лекарствами. Перед тем как переадресовать вопрос главе Минздрава Веронике Скворцовой, российский лидер высказался по данной проблеме.

Путин пояснил, что деньги на льготные лекарства из бюджета в феврале были полностью перечислены в регионы, но там не вовремя идут закупки. По словам главы государства, только в семи регионах России жизненно важные лекарства закупаются полностью.

Президент также отметил, что закупки препаратов для борьбы с онкологическими заболеваниями были увеличены в два раза.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова в свою очередь сообщила о выявлении 30 регионов с логистическими недоработками. По её словам, смещение сроков закупок льготных лекарств наблюдается в Саратовской области.

Как сообщал Лайф, 17 июня глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СКР проверить информацию ряда СМИ о нехватке лекарственных препаратов для льготных категорий населения.