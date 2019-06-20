Путин ответил на вопрос, когда чиновники станут получать как рядовые работники

Глава государства выступил против колоссальной разницы в зарплатах, подчеркнув, что она не должна быть запредельной.

Президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии задали вопрос, когда чиновники станут получать как рядовые работники. На это лидер страны отметил, что ему хотелось, чтобы уровень доходов работников повышался до уровня министров, а не зарплата чиновников понижалась до уровня сотрудников.

Глава государства отметил, что нельзя резко снизить зарплаты чиновников и руководителей, ведь это отразится на качестве управления и приведёт к дефициту квалифицированных кадров.

— Помните известную шутку? Мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а для того, чтобы не было бедных, — сказал Путин.

Российский лидер выступает против колоссальной разницы в зарплатах, он подчеркнул, что она не должна быть запредельной.

Президент уточнил, что с 2013 года средняя номинальная зарплата выросла с 33 тысяч до 45 тысяч рублей.