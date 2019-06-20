Путин заявил, что проблема фейковых новостей становится всё более острой

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема фейковых новостей и их распространения становится всё более острой, однако пока рано делать выводы, нужно ли ужесточать закон о борьбе с таким явлением. Так глава государства ответил на обращение переводчика и видеоблогера Дмитрия Пучкова (Гоблина) о возможности введения уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации.

— Проблема действительно существует, она становится более острой. Мы посмотрим, давайте вместе, на правоприменительную практику, как это реализуется в жизни, а потом уже можно будет сделать вывод о том, достаточно этого или нужно здесь что-то сделать дополнительно, — сказал лидер страны.

Напомним, в марте 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за распространение фейковых новостей. Документ ввёл запрет на распространение под видом истинной недостоверной общественно значимой информации.